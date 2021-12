Königsbrunn

06:00 Uhr

"Die Linie 3 ist für Königsbrunn ein Schritt vom Dorf zur Stadt"

Am 12. Dezember fährt um 5.27 Uhr die erste planmäßige Straßenbahn der Linie 3 in die Haltestelle Zentrum in Königsbrunn ein.

Plus Königsbrunn wird ans Straßenbahnnetz angeschlossen: Für Bürgermeister Franz Feigl ist das ein großer Schritt in der Stadtgeschichte. Was er sich davon verspricht.

Von Adrian Bauer

Herr Bürgermeister, am 12. Dezember wird Königsbrunn offiziell an die Straßenbahn angeschlossen. Was bedeutet das für die Stadt?



Franz Feigl: Königsbrunn ist in einem Entwicklungsprozess vom Dorf zur Stadt. Auf diesem Weg, der noch lange nicht abgeschlossen ist, ist der Anschluss an die Linie 3 ein gewaltiger Einschnitt und ein Ausrufezeichen. Das sieht man allein am Stadtbild entlang der Trasse. Die Haltestellen lassen die ganze Umgebung städtischer wirken. Dazu kommen die Entwicklungen entlang der Strecke: Allein die Guldenstraße, wo aus einem Feldweg mit Spritzdecke eine moderne Straße geworden ist, wirkt deutlich städtischer. Wir verbinden damit ländliches Wohnen mit städtischer Infrastruktur.

