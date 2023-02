Die Lochbachbrücke bei Königsbrunn kann endlich gebaut werden

Seit 2019 zieht sich das Verfahren um einen Ersatzbau für die Lochbachbrücke hin. Jetzt hat die Stadt Königsbrunn wohl endlich den letzten Schritt geschafft.

Es soll der letzte Baustein sein, der gefehlt hat, um ein extrem langwieriges Verfahren zum Neubau einer sehr kleinen Brücke abzuschließen: Die Freude war groß bei Königsbrunns Bürgermeister Franz Feigl, denn kurz vor Ende der laufenden LEADER-Förderperiode überreichten ihm Erich Herreiner vom AELF Nördlingen und Benjamin Früchtl, Geschäftsführer der Regionalentwicklung Begegnungsland Lech-Wertach, den Förderbescheid für die Projektinitiative "Naturlehrpfad – Rund um den Lochbach" der Stadt Königsbrunn. Mit 101.700 Euro wird das Projekt über das LEADER-Budget des Begegnungslands gefördert – und das, obwohl es gar nicht im Begegnungsland umgesetzt wird.

"Der Umsetzungsort befindet sich auf der Flur der Gemeinde Merching", wissen die Projektverantwortlichen Michael Hutfless und Jörg Kratzer zu berichten. Weil der Lochbach aber als Naherholungsziel der Königsbrunner Bürgerschaft dient, engagiert sich die Stadt für einen Naturlehrpfad und den Bau einer Brücke über den Lochbach – an derselben Stelle, an der sich die traditionelle "Schaffnerbruck" befunden hat. Nicht zuletzt mehr als 650 Unterschriften und fast 10.000 Euro an Spenden aus der Bevölkerung haben die Wichtigkeit des Vorhabens für die Stadt nochmals unterstrichen. Dazu setzt sich auch das Umweltkompetenzteam der Stadt für das Projekt ein.

Neben der Lochbachbrücke baut die Stadt Königsbrunn noch einen Rundweg

Der geplante Rundweg soll eine in sich abgeschlossene, definierte und abwechslungsreiche Route mit einer Länge von etwas mehr als zwei Kilometern ergeben und ein zusätzliches Angebot im Naherholungsgebiet für Naherholungssuchende darstellen. Zudem wird mit der Brücke wieder eine fußläufige Verbindung zum Mandichosee hergestellt. Somit werden Besucher am Lochbach wieder aktiv geleitet, um das bisherige wilde und ungelenkte Spazieren in sensible und geschützte Bereiche wie die Flussauen zu verhindern und somit diese zu schützen. Für den Naturlehrpfad sind – neben der Beschilderung der Wegeführung – fest installierte Informationsstelen zur Erläuterung der Landschaften entsprechend den Themenabschnitten wie Heidelandschaft, Lochbach und dem Wald geplant. Doch auch der Sensibilisierung für die Fauna rund um den Lochbach, wie Bienen oder Ameisenbläuling, soll Rechnung getragen werden.

Mit dem Neubau könnte eine seit 2019 schwelende Diskussion über den kleinen Steg abgeschlossen werden. In Königsbrunn war man sich relativ schnell klar, dass man einen Ersatz für die abgerissene Brücke schaffen möchte. Was folgte, war eine Tour durch die deutsche Bürokratie mit Naturschutzvorgaben, Bauleitlinien und verschiedenen beteiligten Institutionen. Mit dem Eingang des Förderbescheids kann die Maßnahme nun begonnen werden, welche nach aktuellen Planungen bis August umgesetzt sein soll. Eine weitere Unterstützung über den Erholungsgebieteverein Augsburg und Umgebung ist dabei fest eingeplant. (adi/AZ)