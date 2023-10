Königsbrunn

vor 32 Min.

Die Pilzsaison ist noch nicht zu Ende im Augsburger Land

Plus Das Wetter hat heuer einiges auf den Kopf gestellt. Obstbäume blühen im Oktober, die Temperaturen erreichen sommerliche Werte. Das beeinflusst auch die Pilzsaison.

Von Elmar Knöchel Artikel anhören Shape

"Die Pilzsaison ist noch nicht vorbei", sagt Günther Groß vom Pilzverein Augsburg Königsbrunn. Seiner Einschätzung nach kann in diesem Jahr mindestens noch bis Mitte November erfolgreich auf Pilzsuche gegangen werden. Allerdings würde sich auch im Bereich der Pilze einiges ändern. Zwar sei die Artenvielfalt weiterhin groß, aber es ließe sich beobachten, dass einzelne Vorkommen kleiner würden. Man könne nicht mehr, wie es früher möglich war, erwarten, an ein bis zwei Standorten reichlich essbare Pilze besonderer Sorten, wie zum Beispiel den Steinpilz, zu finden. Die Vorkommen würden sich verändern. Dabei habe das Wetter natürlich Einfluss auf das Erscheinen der Pilze.

"Pilze brauchen die richtige Mischung aus Wärme und Regen"

Pilze bräuchten die richtige Mischung zwischen Nässe und Wärme. Das habe sich in diesem Jahr deutlich gezeigt, als es bereits Anfang August reichlich Pilze zu finden gegeben habe. Dann habe das kalte Wetter für einen Stopp beim Pilzwachstum gesorgt. Seit Mitte September sei es dann wieder mehr geworden. Das momentan warme Wetter sorge dafür, dass die Saison in diesem Jahr wohl etwas länger dauern werde. Denn Wärme, in Verbindung mit Regen, würde das Pilzwachstum anheizen, erklärt Groß. Da die Pilze in starkem Maße vom Wetter abhingen, gleichzeitig aber auch Überlebenskünstler seien, brauche sich niemand Sorgen zu machen, wenn es in einem Jahr einmal sehr wenig Pilze gebe. "Das kann sich im nächsten Jahr, bei besseren Bedingungen, schlagartig wieder ändern", sagt der Pilzexperte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen