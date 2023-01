Die Polizei sieht Jugendkriminalität am ZOB in Königsbrunn im Griff

Plus Nachdem im vergangenen Frühjahr Jugendliche in Königsbrunn Altersgenossen um Geld gebracht hatten, hat sich die Lage beruhigt. Die Polizei bleibt aber wachsam.

Die Meldungen über kriminelle Aktivitäten von jungen Menschen im Bereich zwischen der Endhaltestelle der Straßenbahn und dem Sportpark West haben im vergangenen Frühjahr viele Königsbrunnerinnen und Königsbrunner aufgeschreckt. Dass Jugendliche Altersgenossen um Geld erpressen und bedrohen, passte nicht so recht ins ansonsten friedliche Umfeld. Mittlerweile habe sich die Situation aber deutlich entspannt, sagt die Polizei.