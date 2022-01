Die Polizei sucht Zeugen: Dieb entwendet E-Scooter in Königsbrunn

Eigentlich will sich ein Königsbrunner nur kurz einen Gebrauchtwagen anschauen. Doch die kurze Zeit nutzt ein Dieb und klaut den E-Roller des Mannes.

Nur wenige Minuten hatte ein Mann seinen E-Roller an der Haunstetter Straße in Königsbrunn abgestellt, da war das Gefährt schon gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wollte sich der Besitzer im Bereich der Hausnummer 64 über Gebrauchtwagen informieren und stellte seinen Roller am Rand des Grundstücks ab. Als er zurückkam, war das 200 Euro teure Stück nicht mehr da.

Die Polizei sucht nun Menschen, die die Tat beobachtet haben. Bei dem E-Roller handelt es sich um ein blaues Exemplar des Modells KSR - 5000 EKFV. Zeuginnen und Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 bei der Polizei melden. (AZ)