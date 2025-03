Die Realschule Königsbrunn hat einen neuen Schulleiter

Nach fast 22 Jahren gibt es einen Wechsel im Büro des Schulleiters in Königsbrunns Realschule. Der sich nun im Ruhestandbefindende Peter Schwarz hat sein Amt an Peter Volkert abgegeben. Volkert war zuvor fast 25 Jahre an der Christoph-von-Schmid Schule in Thannhausen, erst als zweiter Konrektor, ab 2013 als erster Konrektor tätig.

Volkert möchte die Schule weiter für die Zukunft rüsten. Ein besonderes Augenmerk will er auf Künstliche Intelligenz und Robotik werfen, ohne dabei das Alltagsgeschäft zu vernachlässigen. Auch sonst spielt die Digitalisierung auch an Schulen für ihn eine große Rolle: „Zu den größten Herausforderungen zählen für mich derzeit der richtige Umgang und die realistische Bewertung der sozialen Medien“, sagt Volkert.

Neuer Schulleiter will das Miteinander in Königsbrunn stärken

Volkert studierte zunächst BWL an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, wurde dann aber von einer Werbung an der Universität vom Lehramtsberuf überzeugt. Sein Studium schloss er dann auch in den Fächern Wirtschaftswissenschaften und Geographie ab.

Landrat Martin Sailer traf sich mit dem neuen Schulleiter und meint: „Es ist schön zu sehen, mit wie viel Engagement Sie an ihren neuen Aufgabenbereich herantreten. Ich freue mich auf die enge und gute Zusammenarbeit“. Volkert möchte sich auch gegen Mobbing und für Zusammenhalt in der Schule einsetzen. Er möchte das Miteinander der Schulfamilie nicht nur erhalten, sondern auch in allen Bereichen weiterentwickeln. (AZ)