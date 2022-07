Die Robert-Koch-Straße in Königsbrunn hat einen Krankenhaus-Spielplatz

Kindergartenkinder durften jetzt als Erste den runderneuerten Spielplatz in Königsbrunn ausprobieren. Vom Bürgermeister erfuhren sie, warum das Thema gewählt wurde.

Passend zur Themenwoche "Blaulicht" in ihrer Einrichtung durften die Kinder aus dem Kindergarten Zur Göttlichen Vorsehung in Königsbrunn den neuen Spielplatz an der Robert-Koch-Straße einweihen: Als neue Spielgeräte stehen dort unter anderem ein Sanka, aber auch ein Krankenhaus und ein Labor. Bürgermeister Franz Feigl erklärte den Kindern, dass dieses Thema gewählt wurde, weil Robert Koch ein berühmter Arzt war.

Kindergartenkinder singen eigenes Blaulicht-Lied

Bevor sie die Spieltürme erklommen, sangen die Kinder gemeinsam mit Gruppenleiterin Sabina Thomas ein von ihr geschriebenes "Blaulicht"-Lied. Danach durften die Kinder die neuen Geräte ausprobieren. In 300 Arbeitsstunden hat der Betriebshof die neuen Spielgeräte im Gesamtwert von 34.000 Euro montiert. Die gesamte Aktion kostete rund 57.000 Euro. Konzipiert haben Bauhofleiterin Stephanie Detke und Tiefbauamtsleiter Jörg Kratzer den Spielplatz für Kinder zwischen drei und zwölf Jahren. Eine Federwippe wird noch nachgerüstet.

Mit Sanka und Krankenhaus hat der neue Spielplatz an der Robert-Koch-Straße eine passende Thematisierung zum Namensgeber. Foto: Anke Maresch

Die Stadt Königsbrunn gestaltet turnusmäßig die Spielplätze im Stadtgebiet neu. Dabei sind in den vergangenen Jahren einige neue Anziehungspunkte für Familien entstanden. Weil in der Robert-Koch-Straße nur die Spieltürme gebaut werden müssen, kann in diesem Jahr auch noch der Spielplatz an der Simpertstraße erneuert werden.