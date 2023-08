Die Schaffner-Bruck schwebt in Königsbrunn ein

Seit 2019 sorgte er für Diskussionsstoff, jetzt kommt der Ersatz für die abgerissene Lochbachbrücke. Dabei landet er offiziell gar nicht in Königsbrunn.

Am Donnerstag findet eine seit 2019 schwelende Diskussion in Königsbrunn ein vorläufiges Ende. Die abgerissene Lochbachbrücke bekommt eine Nachfolgerin. Mit einem Autokran wird die neue Schaffner-Bruck am Naturlehrpfad eingesetzt. Vor einem Monat wurden bereits die Fundamente geschalt. Die Arbeiten beginnen laut Stadt um 8.30 Uhr und können den ganzen Tag dauern. Die Brücke stellt wieder eine fußläufige Verbindung zum Mandichosee her.

In Königsbrunn war man sich vor vier Jahren relativ schnell klar, dass man einen Ersatz für die abgerissene Brücke schaffen möchte. Was folgte, war eine Tour durch die deutsche Bürokratie mit Naturschutzvorgaben, Bauleitlinien und verschiedenen beteiligten Institutionen.

Die Königsbrunner Schaffner-Bruck kommt offiziell nicht nach Königsbrunn

Ein Grund für das lange Verfahren: Den Neubau der Schaffner-Bruck und des Naturlehrpfades verwirklicht Königsbrunn nicht auf eigenem Grund. Das Gelände liegt auf Merchinger Gebiet. Eigentumsverhältnisse mussten geklärt und Dienstbarkeitsvereinbarungen mit allen betroffenen privaten Grundstückseigentümern geschlossen werden. Zudem musste Königsbrunn Genehmigungen der Gemeinde Merching und der Stadt Augsburg einholen. Sämtliche Schritte liefen laut Stadt in enger Abstimmung mit der Naturschutzbehörde, da das Projekt in einem Naturschutzgebiet realisiert wird. (adi, mjk)