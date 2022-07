Königsbrunn

06:00 Uhr

Die Schule an der Römerallee wird zur Mittelschule ausgebaut

Das Süd-Gebäude der Königsbrunner Mittelschule soll nach dem Willen des Stadtrats so ausgebaut werden, dass dort künftig alle Mittelschüler der Stadt unterrichtet werden können.

Plus Dass aus dem Schulhaus an der Römerallee Königsbrunns künftige Mittelschule werden soll, ist bekannt. Jetzt sagten leitende Lehrkräfte, was sie sich vorstellen.

Von Adrian Bauer

Die Schule an der Römerallee hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Dabei war meist der bauliche Zustand der Stein des Anstoßes: Es gab Probleme mit der Fassade, später dann mit der Decke. Nach einigen Klassen der Mittelschule beherbergte das Gebäude die Klassen der Grundschule Süd und nun Kinder aus der Fritz-Felsenstein-Schule. Doch der Wandel soll bald ein Ende haben. Nach vielen Planungen hat der Bauausschuss des Stadtrats nun erstmals formell beschlossen, dass der Standort erweitert und zur alleinigen Mittelschule Königsbrunns ausgebaut werden soll. Schulleiterin Dagmar Böhm-Lachmann und Lehrerin Heike Hutter präsentierten den Stadträten nun ihre Ideen für die Zukunft der Schule.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

