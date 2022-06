Die "Sonntagskinder" marschieren durch den Königsbrunner Park

Die Theatergruppe von Angi Klecker kehrt mit einem beklemmenden Stück auf die Bühne zurück. Vorab hat sie einen Film produziert, der die Polizei auf den Plan rief.

Theaterpädagogin Angi Klecker vom Königsbrunner Jugendzentrum Matrix hatte bereits Ende 2019 die Idee für die Inszenierung des Stücks "Sonntagskinder" von Gerlind Reinshagen. Klecker beunruhigt schon länger die zunehmende Salonfähigkeit rechter Parolen und Bewegungen, sodass sie beschloss, mit ihrer Jugendtheatergruppe darauf zu reagieren.

Die Wahl des Stücks "Sonntagskinder" beleuchtet in einer beklemmenden Art und Weise Kindheit und Jugend im Dritten Reich. Die Coproduktion mit Erwachsenen und Jugendlichen gestaltete sich dabei als besonders authentisch und eindrücklich. Doch die Pandemie brachte die Jugendarbeit auf weiten Strecken immer wieder zum Erliegen und hat Kinder und Jugendliche mit aller Härte getroffen. Hier war oft nur pädagogische Arbeit mit einzelnen Jugendlichen möglich. Dennoch wollte Klecker um jeden Preis am gewählten Stück festhalten. Politisch handelt es sich um aktuelle Kost, wenn man sich die gesellschaftlichen Bewegungen im Kontext der Pandemie oder dem aktuellen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine betrachtet.

Theatergruppe: Film-Porträts als coronagerechte Alternative zu Proben

Um mit den jungen Schauspielern in Kontakt und im Gespräch zu bleiben, nutzte die Theaterpädagogin in Zeiten, in denen ausschließlich Einzelarbeit erlaubt war, Porträts der einzelnen jugendlichen Rollen aus dem "Sonntagskinder" filmisch umzusetzen. Nachdem wieder mehrere Kontakte erlaubt waren, produzierte das Team einen knapp neunminütigen Trailer zum Theaterstück. Dazu suchte die Crew passende Plätze in Königsbrunn auf, unter anderem den Gymnasiumsweiher oder die alten Kellerräume der ehemaligen Königstherme.

Der Dreh mit den schwingenden Nazifahnen im Park neben dem Skatepark rief sogar die Polizei auf den Plan, die von vorbeilaufenden Passanten informiert wurde. Die Sache klärte sich jedoch schnell, und die Beamten forderten bei weiteren Foto- oder Videoaktionen mit rechtsextremistischen Symbolen eine vorherige Anmeldung, um unnötige Unruhe und Ängste in der Bevölkerung zu vermeiden.

Premiere des Stücks in Königsbrunn ist am 22. Juli

Unter Regie von Angi Klecker und Regieassistenz Nina Tuchscherer gewährt die Theatergruppe im aktuellen Trailer einen kurzen Einblick in die Rolle von Lona, Almuth, Inka, Elsie, Nolle und Mezenthin und deren Charakteren, ihre Gedanken, Gefühle und Ängste. In den einzelnen Porträts der Protagonisten bekommt der Zuschauer tiefe emotionale Einblicke in deren Leben und ihren teils düsteren Alltag sowie in die Seelen der Figuren.

Mit dem extra im Retrostyle produzierten Trailer möchten Klecker und ihr Team nicht nur die Werbetrommel für die Premiere am 22. Juli rühren, sondern wünscht sich vor allem zahlreiche Besucher der Liveaufführungen von "Sonntagskinder" und intensive Gespräche dazu. Bild und Ton hat Medienpädagoge Steve Klier mit Unterstützung Jugendlicher erarbeitet.