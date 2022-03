Die Stadt Königsbrunn will ihre Geschichte digital erzählen

Plus Die Museen und die Stadtgeschichte sind für Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek wichtige Themen. Die sollen mithilfe der Bürger nun auch digital erzählt werden.

Die Königsbrunner Museen öffnen nach monatelanger Schließzeit wieder. Im Hintergrund arbeitet Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek mit ihrem Team an neuen Wegen, die Stadtgeschichte zu erzählen. Die Führung übernimmt das Smartphone jedes Nutzers und manchmal wird sogar die reale Welt zum Museum. Möglich macht das ein Bundesförderprogramm, das Geld für digitale Kulturangebote zur Verfügung stellt. Um diese optimal umsetzen zu können, braucht Ribarek auch die Unterstützung der Bürger: Sie können Bilder und Geschichten zu dem Projekt beitragen.