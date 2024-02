Die Straßenbahnlinie 3 kostet die Stadt Königsbrunn 30.000 Euro extra

Plus 330.000 Euro hatte Königsbrunn als Zuschuss für die Augsburger Verkehrsgesellschaft eingeplant. Die Rechnung fällt deutlich höher aus.

Für das Jahr 2023 musste Königsbrunn im Finanz-Bereich nachjustieren. 31.000 Euro verschiebt die Stadt nach einstimmiger Entscheidung des Hauptausschusses vom Konto für Kommunalkredite und Zinsaufwendungen auf das für den Nahverkehr. Der Grund: Die Rechnung der Augsburger Verkehrsgesellschaft (AVG) für den Zuschuss für öffentliche Verkehrsleistungen im Gebiet des Landkreises Augsburg, es geht um die Tram-Linie 3, ist höher ausgefallen als erwartet. Ganz ohne Kritik lief die Entscheidung der Stadträtinnen und Stadträte nicht ab.

Mit 330.000 Euro Zuschuss hatte Königsbrunn gerechnet. 361.000 standen auf der Abrechnung der AVG für das abgelaufene Jahr. Das entspricht einer Erhöhung von mehr als elf Prozent zum Vorjahr. Christian Toth von der FDP fragte: "Wann können wir denn mal mitreden?" Er wolle wissen, wofür Königsbrunner Geld ausgegeben werde. Bürgermeister Franz Feigl (CSU) antwortete: "Angefordert haben wir das schon lange." Die Stadt warte noch auf die Fahrgastzahlen, nicht nur für die Straßenbahnen. Feigl hofft auf Statistiken bis spätestens Sommer. (mjk)