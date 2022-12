Die Tafel Königsbrunn stellt sich gegen den Trend

Die Tafel Königsbrunn befindet sich vor Weihnachten in einer glücklichen Lage: Warum sie anders als andere Einrichtungen derzeit aus dem Vollen schöpfen kann.

Die vielen Krisen der vergangenen Monate schlagen bei den Tafeln direkt auf: Corona-Folgen, Inflation, Ukrainekrieg und hohe Energiekosten haben die Ersparnisse bei vielen Menschen aufgebraucht, sodass sie nun auf Hilfe angewiesen sind. Das macht sich in steigenden Kundenzahlen bemerkbar. Weil gleichzeitig aber einige Lebensmittelhändler weniger Waren abgeben, schlagen einige Tafeln Alarm und sorgen sich, ob sie ihre Kunden noch versorgen können. Bei der Tafel Königsbrunn freut sich Leiterin Marianne Kowarschick, dass sie zumindest von diesem negativen Trend nicht betroffen ist. Vor der letzten Ausgabe vor Weihnachten hat das Haus am Ulrichsplatz eher ein erfreuliches Platzproblem.

Die Freien Wähler Königsbrunn, vertreten durch Helmut Schuler (rechts) und Jürgen Göttle, unterstützten Ortsvorsitzende Inge Zeiträg und die AWO-Aktion Weihnachtswichtel, die den Senioren bei der Tafel zugute kommt. Foto: Freie Wähler Königsbrunn

Eng ist es eigentlich immer, in dem einstöckigen Gebäude, das sich die Tafel mit der Kleiderkammer Königsbrunn teilt. Doch nun sind alle Tische mit Geschenktüten vollgepackt, in den großen Metallkörben stapeln sich liebevoll verpackte Geschenke und im Büro der Tafel sieht man eine Wand nicht mehr, weil sie bis zur Decke von Lebensmittelkisten verdeckt wird. Immerhin: Am Donnerstagabend wird von diesen Dingen vieles nicht mehr da sein. Beim letzten Ausgabe-Donnerstag vor Weihnachten gibt es immer Geschenke für die Tafel-Kunden, die gespendet werden.

Weihnachtswichtel-Aktion der AWO kommt Senioren zugute

Dabei gibt es mehrere Aktionen in Königsbrunn. Der Ortsverein der AWO hat in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsaktion für Senioren gestartet. Beim "Weihnachtswichteln" konnten die Spenderinnen und Spender Pakete mit Lebensmitteln und kleinen Leckereien bei der AWO abgeben, die dann an die Seniorinnen und Senioren unter der Tafel-Kundschaft ausgegeben wurden. Die Freien Wähler Königsbrunn unterstützten diese Aktion mit einer Spende von 500 Euro.

Eine Aktion für Kinder gab es beim Kindergarten "Zur Göttlichen Vorsehung": In den Gruppen und den Familien wurden Pakete mit Kleidungsstücken und Spielsachen zusammengestellt und liebevoll verpackt. Die letzte Lieferung überbrachte eine Gruppe von Kindern im Vorschulalter am vergangenen Dienstag. Die Einrichtung hat die Aktion zum zweiten Mal auf die Beine gestellt, weil das Team den Kindern vermitteln möchte, dass es auch in Deutschland arme Menschen gibt, denen man helfen soll. Weitere Spenden gab es von der Grundschule West und von den Königsbrunner Trachtlern: Der Verein investierte die 620 Euro Einnahmen aus dem Adventskonzert und der Schafkopf-Stadtmeisterschaft in Lebensmittel und überreichte sie der Tafel.

Die Königsbrunner Trachtler, vorne rechts Gabriele Straßner, überreichten dem Tafel-Team Lebensmittel im Wert von 620 Euro. Foto: Anton Straßner

Menschen liefern in Königsbrunn Spenden mit dem Auto an

Doch diese Gaben sind nur ein Grund zur Freude, den Marianne Kowarschick derzeit hat. Denn seit einigen Monaten steigt die Bereitschaft der Menschen, Lebensmittel zu spenden. "Wir bekommen regelmäßig Unterstützung von Privatpersonen und vom Königsbrunner Hilfsfonds, die für uns Nahrungsmittel kaufen, die normalerweise nicht gespendet werden", sagt die Tafel-Leiterin. Doch mittlerweile fahren regelmäßig weitere Personen mit ihrem Auto bei der Tafel vor und überreichen dem ehrenamtlichen Helferteam einen Kofferraum voller Lebensmittel. "Das hat in den vergangenen Monaten enorm zugenommen. So bekommen wir auch häufiger frische Ware wie Joghurt", sagt Marianne Kowarschick.

Für all diese Spenden ist sie sehr dankbar: "Ich höre von so vielen Kollegen, dass sie Probleme haben, die vielen Menschen zu versorgen. Wir freuen uns sehr, dass wir hier in Königsbrunn so gut dastehen." Zu den Ausgabetagen der Tafel kommen derzeit regelmäßig etwa 200 Kunden, sagt Kowarschick. In der Kartei gibt es eine wachsende Zahl an Kindern, vor allem durch geflüchtete Familien aus der Ukraine. Am Ausgabetag vor Weihnachten kämen noch einmal etwas mehr Menschen als üblich, sagt Marianne Kowarschick: "Es spricht sich schnell herum, wenn es bei uns etwas Besonderes gibt."