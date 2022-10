Die Theatergruppe Königsbrunn lüftet ein großes Geheimnis

Am neuen Spielort und mit einem neuen Stück kehrt die Theatergruppe Königsbrunn auf die Bühne zurück. Bei den Proben müssen die Schauspieler kreativ werden.

Endlich ist es wieder so weit. Die Theatergruppe Königsbrunn präsentiert sich nach mehreren Zwangspausen, bedingt durch die Corona-Pandemie und der langwierigen Suche nach einer neuen Spielstätte, im November wieder ihren Zuschauerinnen und Zuschauern. Heuer erstmals im großen Saal des Jugendzentrums Matrix.

„Pünktlich zum 65-jährigen Vereinsjubiläum gibt es dort den lustigen Schwank „Das große Geheimnis“ aus der Feder von Bernd Gombold zu sehen“, sagt Sylvia Krätz, die Regie führt. Für die Bewirtung mit kühlen Getränken und Häppchen sorgen diesmal ausschließlich Mitglieder der Theatergruppe. „Dreimal wöchentlich sind unsere bestens motivierten Akteure derzeit beim eifrigen Proben in einem Raum der Mittelschule Süd.“

Theatergruppe Königsbrunn probt mithilfe von Klebestreifen

Außer wenigen Stühlen und Tischen gibt es dort für die Akteure allerdings keine Bühne und auch kein Bühnenbild. „Um den Spielablauf auf die räumlichen Gegebenheiten der Bühne in der Matrix einzustudieren, brachten wir mit Klebestreifen passende Markierungen an“, sagt Dieter Zettl, der gemeinsam mit Herbert Jung für das passende Bühnenbild verantwortlich ist. Da auf der Bühne der Matrix keinerlei bauliche Veränderungen gestattet sind, müssen die Bühnenbilder somit frei stehen. Sie werden mithilfe von großen Holzpaletten, beschwert mit Gewichten, sicher verankert. „Nicht nur die Spielstätte ist neu, auch die Tatsache, dass es erstmals eine freie Platzwahl gibt“, sagt Krätz. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Beginn der Vorführung.

Theatergruppe Königsbrunn plant fünf Aufführungen von "Das große Geheimnis"

„Um die Besucher in den derzeit schwierigen Zeiten mal wieder zum herzhaften Lachen zu bringen, wählten wir einen sehr lustigen Schwank aus", sagt Krätz. Im „Großen Geheimnis“ steht für die Eheleute Peter und Liesl ein besonderes Ereignis ins Haus. Der 80. Geburtstag des Opas soll groß gefeiert werden. Doch welch Unglück, just einen Tag davor verstirbt der Opa. Aus finanzieller Not heraus wird ein Notfallplan geschmiedet. Dieser zieht ein Feuerwerk an Ereignissen nach sich, an dem ein Fremder aus dem Wirtshaus, die Enkelin, der Pfarrer sowie die geldgierige Schwester von Peter maßgeblich beteiligt sind. Erst zu guter Letzt lüftet sich das Geheimnis. Als Akteure wirken mit: Helga Kurfer, Walter Polzer, Ilse Deußen, Miriam Jung, Wilhelm-Peter Haggenmüller, Christel Polzer, Dieter Zettl, Willi Haggenmüller und Claudia Bräuer.

Aufführungen von „Das große Geheimnis“ im Jugendzentrum Matrix, Alter Postweg 2, Königsbrunn, gibt es am Freitag und Samstag, 4./5. November, um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr, Samstag, 12. November, um 19.30 Uhr und Sonntag, 13. November, um 18 Uhr zu sehen. Karten gibt es im Vorverkauf im Kulturbüro Königsbrunn, Marktplatz 9 (Telefon: 08231/606-260), in der Stadtbücherei, Schwabenstraße 43 (Telefon: 08231/606255), oder online unter www.reservix.de. Die Tickets kosten zehn Euro plus Vorverkaufsgebühr.

