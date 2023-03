Die Vorfreude aufs Mammut-Festival in Königsbrunn steigt

Nicht nur bei den Bands – auch bei den Organisatoren steigt die Vorfreude auf das "Mammut-Festival". Worauf sich Besucher bei dem Metal-Festival freuen können.

Auf den ersten Blick ein bisschen finster wirkend, auf den zweiten Blick sehr friedlich: Bei den Fans der Metal-Szene lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Auch diesen März treffen sie wieder zusammen, um im Matrix in Königsbrunn ihre Musik zu feiern – denn das Mammut-Festival öffnet zum dritten Mal seine Tore für alle Fans der Szene.

"Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren", erklärt Festival-Sprecherin Luisa Eschenbacher. Die 22-Jährige aus Augsburg ist Teammitglied in der Organisation, Künstlerbetreuung und im Booking. Das Line-up stehe, die Bands würden sich freuen, ebenso die Crew. Es seien auch viele neue Mitglieder dabei. Mitmachen könne jeder, der Lust habe, es sei ein sehr integratives Konzept. "Insgesamt ist sehr viel Vorfreude da", sagt Eschenbacher.

16 Bands spielen, regionale Musiker werden unterstützt

16 Bands sind mit dabei, Bewerbungen habe es an die 1000 gegeben. Hierbei würden neben Newcomern vor allem auch regionale Bands unterstützt, also bevorzugt Bands aus einem Radius von unter 300 Kilometern Umkreis, erklärt Eschenbacher.

Eine von ihnen ist die sechsköpfige Band Sacrifice in Fire aus Pfaffenhofen. Sänger Christoph Erbar freut sich auf das Mammut-Festival, auf dem seine Band und er das erste Mal spielen. Laut Erbar könnten sich die Festivalbesucher am meisten auf ihre Bühnenshow freuen, die sei sehr energiegeladen. "Wir sind eine Live-band", sagt er. Gespielt werde von ihnen eine Mischung aus Melodic, Death und Thrash Metal. Insgesamt seien Death Metal und Metal Core zwei sehr prominent vertretene Genres, erklärt Eschenbacher: "Metal Core vor allem bei den jungen Leuten. Das gibt es erst seit den 2000ern, da sind auch viele elektronische Elemente dabei. Death Metal ist ein älteres Genre, aber immer noch sehr beliebt."

Das Mammut-Festival lief gut an, in Zukunft wird es vermutlich größer

Beliebt ist auch das Festival: Die Karten sind fast alle ausverkauft, an der Abendkasse am Freitag gebe es aber noch welche. Dass das Festival nun halbjährlich stattfinden kann, freut die Organisatoren sehr. Bereits im Juli 2020 gingen die Planungen für das junge Festival los, mitten in der Pandemie. Thomas Walk startete einen Aufruf über Facebook. "Da dachte ich mir, perfekt, genau so was fehlt hier", sagt Eschenbacher. In ihrem Freundeskreis habe niemand Metal so gefeiert wie sie selbst und sie habe andere Fans in ihrem Alter kennenlernen wollen, also ging sie zu den ersten Planungstreffen. "Das hat total Spaß gemacht, und ich habe coole Menschen getroffen." Die ersten beiden Male wurde das Festival verschoben, die Community blieb jedoch. Mittlerweile seien es an die 100 Leute, die mitmachen würden. 350 Besucher sind geplant, mehr passen ins Matrix nicht hinein. Zukünftig werde es spannend, noch alle unter einen Hut zu bekommen, glaubt Eschenbach: "Es ist immer schneller ausverkauft und es gibt trotzdem noch Menschen, die reinwollen. Also ich glaube, dass man die Kapazitäten vielleicht irgendwann erweitern muss." Aber dafür müsse es erst mal eine Weile laufen.

Eine Alternative könnte zum Beispiel die Eishalle in Königsbrunn darstellen. "Viele hätten natürlich gerne Outdoor, aber das ist nicht unbedingt gewünscht." Zwar habe es bisher eigentlich nie Beschwerden und nur positives Feedback gegeben. "Aber natürlich wollen die Menschen kein Festival draußen, weil Metal einfach ein lautes Genre ist. Das ist kein Vorurteil, sondern einfach so, dass Metal gerne laut gespielt wird." Sie verstehe, dass die Anwohner das nicht unbedingt zwei Tage lang anhören wollen würden. Trotzdem könne sie sich vorstellen, dass das sich irgendwann ändern könnte. "Aber ich würde es niemand übelnehmen, wenn er oder sie das nicht möchte."

Metal als gemeinschaftliches und friedliches Musikgenre

Die Festivalbesucher seien dabei ganz unterschiedlich: "Das sind ganz gemischte Menschen aus allen Altersgruppen. Auf den ersten Blick wirken die vielleicht ein bisschen finster, weil viele schwarz angezogen sind oder auch lange Haare und Bärte haben. Aber das sind alles sehr friedliche und liebe Menschen, die zusammen feiern wollen. Es ist ein sehr enger Zusammenhalt in der Community. Metal gilt generell als eins der gemeinschaftlichsten und friedlichsten Genres." Den Altersdurchschnitt schätzt sie auf Mitte Ende zwanzig, ältere Semester gebe es natürlich auch, viele seien mit viel Leidenschaft dabei. "Das ist ja nicht nur Musik, sondern auch ein Lebensstil."