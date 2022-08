Dieb stiehlt Geld aus Opferstock einer Kirche in Königsbrunn

Manchen Menschen ist nichts heilig: Ein Dieb hat einen Opferstock in einer Königsbrunner Kirche aufgebrochen und das Geld gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Dieb hat den Opferstock in der Kirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn aufgebrochen und das Geld darin gestohlen. Der Diebstahl blieb längere Zeit unentdeckt, weil anscheinend nur die Verriegelung aufgehebelt worden war. So kann die Polizei den Tatzeitraum nur auf die Zeit zwischen dem 11. Juli und dem 1. August eingrenzen.

Gestohlen wurden laut Polizeibericht etwa 100 Euro an Spendengeldern. Zeugen sollen sich unter 08234/9606-0 melden. (AZ)