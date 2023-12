Diese Christbäume haben Paten

Eine Allee aus Weihnachtsbäumchen steht vor dem Rathaus in Königsbrunn. Was es damit auf sich hat.

21 sogenannte „Patenschafts-Christbäume“ stehen in diesem Advent vor dem Königsbrunner Rathaus. Wie in all den Jahren, seit der Niklausmarkt auf den Platz vor der Eishalle umgezogen ist, hat die Stadtverwaltung bei Kindertagesstätten, allen Königsbrunner Schulen sowie sozialen Institutionen und Altenheimen angefragt, ob sie ein von der Stadt gestelltes Bäumchen weihnachtlich dekorieren wollen.

Die wurden dann ab Ende November – mit Namensschild versehen – vor dem Rathaus aufgestellt. In den Tagen vor Weihnachten können die Paten ihre Bäumchen abholen und noch in den eigenen Räumen aufstellen. Immer wieder kommen Gruppen vor das Rathaus, um sich das eigene Bäumchen und all die anderen anzusehen. Text/Bild: Hermann Schmid