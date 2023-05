Diese Fragen brennen Königsbrunner Senioren unter den Nägeln

Beim Senioren-Forum befragten rund 100 ältere Königsbrunnerinnen und Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl zu aktuellen Themen der Stadtpolitik.

"Heute wird der Bürgermeister gegrillt", so begrüßte Moderator Werner Zahn von der Freiwilligenagentur die Gäste des Königsbrunner Seniorenforums. Angelehnt an das beliebte Format des Bayerischen Rundfunks, "Jetzt red i", sollte das Königsbrunner Stadtoberhaupt befragt werden. Zu Beginn ordnete Zahn die Bedeutung der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger ein: "Wir Menschen über 65 Jahre machen 30 Prozent aller Einwohnenden in Königsbrunn aus. Wir sind Königsbrunn", sagte Zahn.

"Warum gibt es in Königsbrunn keinen Maibaum?"

Dann zeigten die Seniorinnen und Senioren, wie sehr ihnen das Leben und das Wohlergehen ihrer Heimatstadt am Herzen liegt. Die erste Frage betraf gleich ein sehr aktuelles Thema: "Wieso kann sich eine Stadt wie Königsbrunn keinen Maibaum leisten?" Dazu sagte Feigl, dass das Aufstellen eines Maibaumes traditionell Sache der Vereine sei. Nachdem der Maibaum im Jahr 2020 umgefallen war, wollte keiner der Königsbrunner Vereine mehr die Verantwortung tragen. Daher habe man sich mit dem Trachtenverein, der bisher den Baum aufstellte, geeinigt, im Jahr 2024 erstmals einen Stahl-Maibaum aufzustellen.

Auch eine andere Frage beschäftigte sich mit einem aktuellen Thema. Wie viel denn noch passieren müsse, bis es an der Kreuzung Blumenallee/Benzstraße endlich eine Lösung gebe. Schließlich habe es dort mittlerweile bereits zwei Tote gegeben. Bürgermeister Feigl hatte eine positive Antwort parat. Im Moment könne man bereits sehen, dass dort Bäume gefällt wurden. Spätestens im Herbst 2023 solle dann an der betreffenden Stelle eine Ampel stehen. Dass es so lange gedauert habe, liege daran, dass die Straße zwischen Stausee und Königsbrunn eine Staatsstraße sei. Man habe sich erst mit dem Freistaat auf entsprechende Maßnahmen einigen müssen.

Ungemütliche Sitzbänke

Weiteres Thema waren die Ruhebänke im Stadtgebiet. Früher seien die sehr gemütlich, weil aus Holz gewesen. Die neuen Stahlbänke wären aber sehr ungemütlich und für längeres Sitzen eher nicht geeignet. "Das ist das Betrübliche, wenn sich eine Kommune vom Dorf zur Stadt wandelt", sagte der Königsbrunner Bürgermeister. Es gebe dann eben auch Menschen, die Unfug im Kopf hätten. In Königsbrunn habe man, wie in anderen Städten leider auch, mit Vandalismus zu kämpfen. Die Erfahrung habe gezeigt, dass Stahlbänke einfach resistenter seien. Außerdem sei es durchaus gewünscht, dass die Bänke nicht allzu bequem seien. Denn gerade in den Abendstunden würden daraus oft Treffpunkte für Jugendliche, was die Anwohnenden immer wieder zu Beschwerden veranlasse. Wenn die Bänke nicht zu längeren Verweildauern einladen würden, schwäche sich dieses Problem automatisch ab.

"Gasthaus Stern und Schwarzer Adler kennt niemand mehr"

Auf Unverständnis stieß bei den Menschen im Saal die Benennung zweier Bushaltestellen entlang der alten B17. Gasthof Stern und Schwarzer Adler, diese Gaststätten gebe es schon lange nicht mehr. Jüngere Königsbrunnerinnen und Königsbrunner hätten infolge dessen keine Ahnung mehr, wo diese Haltestellen zu finden seien. Deshalb sollten sie umbenannt werden. In diesem Fall schob Franz Feigl den Schwarzen Peter weiter. Zuständig sei dafür der AVV. Königsbrunn habe seine Wünsche zur Umbenennung der Haltepunkte bereits mehrfach geäußert. Doch die Bearbeitung beim AVV würde nur "träge" erfolgen.

Ein weiteres Thema, das die Königsbrunner Stadtpolitik schon länger beschäftigt, stieß auch den Seniorinnen und Senioren sauer auf: "Wieso gibt es in einer 30.000-Einwohnerstadt wie Königsbrunn keinen vernünftigen Veranstaltungssaal?" Dazu hatte der Bürgermeister eine lange Erläuterung über die derzeitigen Planungsstände parat und was alles angedacht und wieder verworfen worden sei. Am Ende sei die Antwort aber eher simpel: "Uns fehlt das Geld."