Diese zwölf Referenten haben ein offenes Ohr für Königsbrunner

Senioren, Sicherheit und Sport sind nur drei von zwölf Fachgebieten der Referenten im Königsbrunner Stadtrat. Wir stellen sie in einer neuen Serie vor.

Zwölf Referenten nehmen eine zentrale Rolle in der Entwicklung von Königsbrunn ein. Doch wer sind diese Menschen – und was treibt sie an? Wie stellen die Referenten vor.