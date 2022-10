Digitaler Rundgang: Das ist die Ruine an der Guldenstraße in Königsbrunn

Von Adrian Bauer - vor 1 Min. Artikel anhören Shape

Die Tage eines weiteren Königsbrunner Schandflecks sind gezählt. Die Stadt hat das abbruchreife Haus an der Guldenstraße gekauft. Besuch in einem "Lost Place".

Das alte Verwaltungsgebäude auf dem Hochtiefgelände an der Guldenstraße in Königsbrunn gibt ein Bild des Jammers ab: Intakte Fenster gibt es fast keine mehr, seit Jahrzehnten kommt das Haus immer mehr herunter und viele Menschen ärgern sich über den Schandfleck. Jetzt endlich kommt Bewegung in die Sache: Die Stadt hat das Haus gekauft und plant den Abriss. Drei Mitglieder unserer Redaktion durften sich, mit Erlaubnis der Stadtverwaltung, auf dem Gelände umschauen und haben ein Bild der Zerstörung vorgefunden und der Natur, die die Ruine zurückerobert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .