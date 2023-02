Dirigent Wolfgang Reß bekommt den Königsbrunner Kulturpreis

Der Träger des Kulturpreises 2022 der Stadt Königsbrunn heißt Wolfgang Reß.

Die zuständige Jury, die die Preisträger unter den eingegangenen Vorschlägen ausgewählt hat, hat auch den Anerkennungspreis zum Kulturpreis 2022 vergeben: Er geht an den Verein "KliK – Kultur lebt in Königsbrunn".

Der vielfach ausgezeichnete Dirigent Wolfgang Reß wurde von der Entscheidung vollkommen überrascht: "Diese Wertschätzung meiner Heimatstadt Königsbrunn berührt mich zutiefst!" Studiert hat er Musikpädagogik, Kirchenmusik und Dirigieren am Konservatorium der Stadt Augsburg. Musikalisch war er dann in Augsburg, deutschlandweit und europaweit unterwegs. Der ehemalige Direktor der Sing- und Musikschule Mozartstadt Augsburg (1992 - 2017) war auch als Interims-Chordirektor an den Städtischen Bühnen in Augsburg tätig und wurde vielfach als Chordirigent internationaler Jugendchöre, zum Beispiel in Liechtenstein, Italien und Dänemark, angefragt. Bekannt ist er aber vor allem als Dirigent des Philharmonischen Chors Augsburg, den er seit über 40 Jahren leitet. Oftmals begleitet er auch seinen Bruder, Kammersänger Ulrich Reß, an Flügel und Orgel.

Wolfgang Reß gestaltete 2017 das Dreikönigskonzert in Königsbrunn

In Königsbrunn führte Wolfgang Reß beim Dreikönigskonzert 2017 mit seinem Philharmonischen Chor Augsburg "Carmina Burana" von Carl Orff auf. Zudem saß er unter den Chorleitern Anton Schneider und Josef Hauber auch öfter beim damaligen Liederkranz (VOX Corona) am Klavier. Und auch jetzt noch ist der neue Kulturpreisträger immer wieder mal als "Aushilfsorganist" in den Gottesdiensten der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung zu hören.

Das Team des Kulturvereins KliK (hier mit 3. Bürgermeisterin Ursula Jung und Kulturbüroleiterin Rebecca Ribarek) bekommt den Anerkennungspreis für den Kulturpreis. Foto: Rost

Geehrt wurde der gebürtige Augsburger, der seit 1979 in Königsbrunn wohnt, übrigens schon an anderer Stelle: im Jahr 2011 mit der Medaille "Für Augsburg" und 2013 mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland durch den damaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

KliK bereichert seit 1994 das Kulturleben in Königsbrunn

Auch bei den Trägern des Anerkennungspreises zum Kulturpreis 2022 sorgte die Nachricht von der Auszeichnung für riesige Freude und eine große Überraschung: Der Verein "KliK – Kultur lebt in Königsbrunn" wurde 1994 gegründet und bereichert seitdem das kulturelle Leben der Stadt. Das vielfältige Programm präsentiert ganz verschiedene Stilrichtungen, wie Theater, Kabarett, Lesung, Vortrag, Klassik, Pop bis hin zu Mundart und lockt auch bekannte Künstlerinnen und Künstler nach Königsbrunn. Ziel des rein ehrenamtlich tätigen Vereins: allen Menschen Zugang zu Kultur zu gewähren.

Die Verleihung des Kulturpreises und des Anerkennungspreises zum Kulturpreis 2022 der Stadt Königsbrunn findet am Freitag, 21. April, um 19 Uhr im evangelischen Gemeindezentrum St. Johannes, Friedhofstraße 2, statt. Der Eintritt ist frei. Einlasskarten sind ab Montag, 20. März, im Kulturbüro, Marktplatz 9, erhältlich.