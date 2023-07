Diskussion der CSU Königsbrunn: Die Mischung macht's - auch beim Alter

Behindern Alte gesellschaftlichen Fortschritt? Um Geschlechter- und Generationenfragen geht es bei der Königsbrunner CSU. Mit einer überraschenden Forderung.

Den Parteien in Deutschland fällt es schwer, junge Leute für eine Mitgliedschaft zu begeistern. Und Frauen haben seltener ein Parteibuch als Männer. Falls sie doch eines besitzen, endet ihre Karriere oft weiter unten. All das hat viele Gründe. Für den Weg zu einem Ausgleich lud die Senioren-Union zusammen mit der Jungen Union und der Frauen-Union Augsburg-Land in Königsbrunn zu einem Dialog der Generationen.

Dabei war die seniorenpolitische Langtagssprecherin der CSU-Fraktion, Barbara Regitz. Inzwischen tritt die langjährige Schulleiterin und Stadträtin aus Nürnberg besonders für die Interessen der „Best Agers“ ein. Von der Lebenserfahrung der Senioren könne die Generation, welche gerade mitten im Leben steht, sehr profitieren, sagt die 65-Jährige. Die Älteren schätzten etwa den Wert der Demokratie mehr, da sie über Jahrzehnte hinweg erlebt hätten, wie Menschenrechte in der DDR mit Füßen getreten wurden. Auch praktisch könnten heutige Senioren nachfolgende Generationen unterstützen. Beispielsweise haben sie „ihren Rentenzettel meist schon erhalten und können dazu die Jungen beraten.“

Diskussion der CSU in Königsbrunn: Sind Junge beratungsresistent?

Schade sei, dass diese oft wenig zugänglich für die Ratschläge seien: Je jünger Befragte, umso drastischer diese Tendenz. So glaube mehr als die Hälfte der Jugend, die Alten behinderten den gesellschaftlichen Fortschritt. Von einem Drittel der nachrückenden Generation würden über 60-Jährige sogar als überflüssig empfunden. Laut Regitz ist es also kein Wunder, dass eine Vermittlung zwischen den festgefahrenen Positionen trotz guter Ansätze schwierig ist.

Unabhängig vom Alter gilt für die Nürnbergerin: Immer noch bleibe Organisatorisches vor allem an den Frauen hängen. Gerade sie arbeiten häufig in Teilzeit. Die Betreuung der Kinder führt später zu weniger Rentenpunkten. Politiker seien daher weiterhin zum größten Teil männlich. Auch bei der CSU sei da noch „sehr viel Luft nach oben“, so Regitz. „Im bayerischen Landtag werden scheidende weibliche Mitglieder gewöhnlich durch Herren ersetzt.“ Ihr Vorschlag: eine Quote. Die sei kein Königsweg, aber nötig.

Wie Lisa Wolf, die Kreisvorsitzende der Jungen Union, entgegnete, gebe es durchaus nachrückende jüngere Kandidaten. Insgesamt, so die Meinung im Saal, engagiere sich jedoch nur eine verschwindende Minderheit aktiv in einer Partei. Und diese wenigen werden immer älter. Weiter oben in der Hierarchie „braucht man zudem ein starkes Rückgrat“, so Katrin Maier, Kreisvorsitzende der Frauen-Union. Auch der weibliche Zweig der CSU leide unter einem massiven Nachwuchs-Problem. Der Kreisvorsitzende der Senioren-Union, Manfred Salz betonte, dass es wieder gelingen müsse, Menschen unter 60 Jahren für eine politische Organisation zu begeistern. Das Problem: Die Jüngeren binden sich nicht gern.