Königsbrunn

Diskussionen um neuen Trainingsplatz für Hunde in Königsbrunn

In Königsbrunn soll ein neuer Hunde-Trainingsplatz am Mitterfeldweg gebaut werden.

Plus Im Südwesten der Stadt soll eine Fläche im Außenbereich neben der Landwirtschaft bebaut werden. Damit sind nicht alle Stadträte glücklich.

Von Hermann Schmid

Im Südwesten von Königsbrunn kann ein Hunde-Trainingsplatz mit Lagerschuppen und Zaun gebaut werden. Das Projekt sorgte allerdings für Diskussionen im Königsbrunner Bauausschuss.

Die Königsbrunner Bauverwaltung führte ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster von 1978 an, das einen Hundeausbildungsplatz im Außenbereich für zulässig erklärt habe. Ein 45 Jahre altes Urteil als Unterstützung zeige ja schon, wie rechtlich unsicher das Projekt hier sei, bemerkte Grünen-Stadträtin Doris Lurz. Sie stufte das Vorhaben als gewerbliche Nutzung ein. Ihre Nicolai Abt ( SPD) wies darauf hin, dass das Grundstück weder an Wasserleitung noch an Kanal angeschlossen sei und befürchtete, dass dies bald von der Stadt gefordert würde. Die Stadtwerke hatten in der Stellungnahme zum Bauantrag bemerkt: „Vorsicht mit der Schaffung von Baurecht.“ Abt warf auch die Frage auf, wie weit die Stadt mit dieser Baugenehmigung gebunden sei, wenn sie in ferner Zukunft dort ein Baugebiet entwickeln wolle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

