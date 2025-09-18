Unnötige Bürokratie oder wichtig für Familien? Königsbrunn diskutiert über Spielplatzpflicht

Spielflächen für Kinder in unmittelbarer Nähe zur Wohnung - das fordern wie berichtet die Grünen in Königsbrunn. Bisher war durch die Bayerische Bauordnung geregelt, dass zu Neubauten ab drei Wohnungen ein Spielplatz gehört. Das ändert sich nun durch das Modernisierungsgesetz. Königsbrunn arbeitet deshalb an einer eigenen Spielplatzsatzung. Aber soll ein Bauherr, der ein Haus mit drei Wohnungen baut, wirklich dazu verpflichtet werden, einen Spielplatz zu errichten? In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ging es nicht nur um diese Frage.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Spielplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis