Königsbrunn diskutiert: Spielplatzpflicht für Neubauten - Bürokratie oder wichtige Familienförderung?

Königsbrunn

Unnötige Bürokratie oder wichtig für Familien? Königsbrunn diskutiert über Spielplatzpflicht

Königsbrunn steht vor einer Entscheidung: Ab wann soll für Neubauten ein Spielplatz Pflicht werden? Die Meinungen gehen auseinander, nicht nur im Bauausschuss.
Von Marco Keitel
    Private Kinderspielplätze, wie hier in Augsburg, bleiben in Königsbrunn voraussichtlich für Wohnanlagen ab einer bestimmten Größe verpflichtend.
    Private Kinderspielplätze, wie hier in Augsburg, bleiben in Königsbrunn voraussichtlich für Wohnanlagen ab einer bestimmten Größe verpflichtend. Foto: Michael Hörmann (Symbolbild)

    Spielflächen für Kinder in unmittelbarer Nähe zur Wohnung - das fordern wie berichtet die Grünen in Königsbrunn. Bisher war durch die Bayerische Bauordnung geregelt, dass zu Neubauten ab drei Wohnungen ein Spielplatz gehört. Das ändert sich nun durch das Modernisierungsgesetz. Königsbrunn arbeitet deshalb an einer eigenen Spielplatzsatzung. Aber soll ein Bauherr, der ein Haus mit drei Wohnungen baut, wirklich dazu verpflichtet werden, einen Spielplatz zu errichten? In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses ging es nicht nur um diese Frage.

