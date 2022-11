Königsbrunn

12:00 Uhr

Do-it-yourself, Sprachkurse, Café – das tut sich beim Mehrgenerationenhaus

Plus Das Mehrgenerationenhaus Königsbrunn gibt mit Ehrenamtlern Tipps für Selbermacher und bekommt Starthilfe aus München. Auch auf anderen Gebieten tut sich viel.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Seifen kauft man schnell im Geschäft, eine Tasche ebenso und wenn etwas kaputt ist, wirft man es in den Müll. In unserer Konsumgesellschaft verlernen viele Menschen, Dinge selbst zu machen. Nachhaltig ist diese Mentalität allerdings nicht. Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Königsbrunn möchte dem etwas entgegensetzen und hat sich ein Konzept für einen Do-it-yourself-Kurs ausgedacht: Mithilfe von ehrenamtlichen Experten sollen junge Menschen, aber nicht nur sie, lernen, wie man sich Wünsche selbst erfüllen kann, ohne einen Laden zu betreten. Und das Mehrgenerationenhaus plant noch einiges mehr für die nächsten Monate.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen