Döner aus Königsbrunn werden in ganz Bayern gegessen

Seit dem Jahr 2008 ist die Tekin Dönerproduktion in Königsbrunn ansässig. Drei Tonnen Fleisch werden hier täglich verarbeitet – nicht nur für die Gastronomie.

Der Döner ist aus dem Speiseplan der Deutschen kaum wegzudenken. Wer in Bayern schon mal einen gegessen hat, hatte womöglich Fleisch aus Königsbrunn auf dem Teller oder der Hand. Denn viele der im Freistaat täglich verspeisten Döner stammen aus dem Hause Tekin. 1999 gegründet, zog die Tekin-Dönerproduktion im Jahr 2008 nach Königsbrunn. Auf dem großzügigen Firmengelände werden Dönerspieße gesteckt, die sich dann, jeden Tag frisch, auf Dönergrills im ganzen Freistaat drehen. Rund 300 Abnehmer werden von Königsbrunn aus beliefert. Gastronomen im Augsburger Land haben dabei oft einen Wunsch, der sich vom Rest der Kunden unterscheidet.

Bei Tekin in Königsbrunn wird deutlich: Zum Stecken der Dönerspieße braucht es Übung.

Denn die meisten Kunden im Raum Augsburg kaufen laut Tekin das Fleisch lose, um die Spieße dann selbst zu stecken. In anderen Gegenden würden dagegen vorwiegend fertig gesteckte Dönerspieße bestellt.