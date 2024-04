Doppel-Konzert: Lehrer-Bigband Bayern zu Gast in Königsbrunn

Ein gemeinsames Konzert gibt es am 11. Mai in Königsbrunn.

Ein Bigband Doppel-Konzert findet am Samstag, 11. Mai, im Gymnasium Königsbrunn statt. Spielen werden die Schulbigband Königsbrunn sowie die Lehrer-Bigband Bayern. Die Bigband des Gymnasiums Königsbrunn widmet sich Arrangements unterschiedlicher Bereiche, wie Latin, Rock, oder Swing. Auch Pop-Balladen sind Teil ihres Programms. In Solos werden die jungen Schülerinnen und Schüler ihr können unter Beweis stellen. Zu Gast ist die Lehrer Bigband Bayern, bestehend aus über 40 aktiven Mitgliedern, die alle selbst an allgemeinbildenden Schulen in ganz Bayern unterrichten. Viele von ihnen betreuen an ihrer Schule ein Jazzensemble oder die Big Band. Der Münchner Saxofonist Hugo Siegmeth leitet die Lehrer Bigband Bayern, die die gesamte Bandbreite traditioneller Bigband Musik bietet und auch Eigenarrangements von Bandmitgliedern spielt. Als Jazz Botschafter des bayerischen Kultusministeriums engagieren sich die Musikerinnen und Musiker der Lehrer Bigband ehrenamtlich für die Förderung des Jazz an bayerischen Schulen und reisen dafür aus dem ganzen Freistaat an. Die Pausenbewirtung übernehmen der Elternbeirat des Gymnasiums Königsbrunn sowie ein Team aus Schülerinnen und Schülern der Oberstufe. Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Dreifachhalle der Schule. Der Eintritt ist frei. (AZ)