Dramalution spielt noch einmal "Heilig Abend" in Königsbrunn

Bereits im Sommer zeigte die Gruppe "Dramalution" das spannende Stück "Heilig Abend" im Matrix in Königsbrunn. Jetzt kommt es passend zur Jahreszeit noch einmal.

Schlagabtausch bei "Heilig Abend" in der Matrix an drei aufeinanderfolgenden Abenden. Theatergruppe Dramalution bringt das packende Dialogstück von Daniel Kehlmann erneut auf die Bühne – diesmal zeitlich passend. Bereits im Mai dieses Jahres fanden Aufführungen statt. Nun möchte das Künstlerduo während der vorweihnachtlichen Zeit erneut viele Interessierte für einen rasanten Theaterabend begeistern. Premiere des inhaltlich anspruchsvollen Zwei-Personen-Stücks ist am Donnerstag, 15. Dezember.

Ein Polizist, eine Terrorverdächtige und eine tickende Uhr – das ist der äußere Rahmen des spannenden Schauspiel-Thrillers, das 2017 in Wien uraufgeführt wurde. Das Stück spielt am späten Heiligabend in gespielter Echtzeit.

Theater in Königsbrunn: Plant die Professorin einen Terroranschlag?

Die Philosophieprofessorin Judith wird am Heiligen Abend verhaftet. Ihr wird vorgeworfen, für diesen Abend einen Terroranschlag geplant zu haben. Der Polizist und Verhörspezialist Thomas hat nur noch wenig Zeit, um die bedrohliche Situation zu entschärfen. Doch wurde tatsächlich ein Anschlag geplant? Er weiß fast alles über die Tatverdächtige und setzt sie im Laufe des Verhörs – und mit abnehmender Zeit – immer heftiger unter Druck. Wer geht aus dem ungleichen Duell von Polizist und Professorin, von System und Systemkritik, von Rechtsstaatlichkeit und Revolution als Sieger hervor? Und wie steht es um das Verhältnis von Sicherheit und Freiheit hierzulande? Ein Schlagabtausch zwischen zwei Protagonisten, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Jedoch haben beide auch Schwächen, was ihnen Sympathie kostet.

Unter der Regie von Dieter Ungelehrt inszenieren die beiden erfahrenen Hauptdarsteller Annika Bast und Georg Noll das packende Dialogstück, in dessen Mittelpunkt die Diskussion ideologischer Thesen steht und das Spannungsfeld globaler Thematiken voller Emotionen durchströmt.

Aufführungen jeweils 15., 16., sowie Samstag, 17. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr im Königsbrunner Jugendzentrum Matrix. Für vorweihnachtliche Stimmung wird unter anderem mit schmackhaftem Glühwein gesorgt. Der Eintritt ist frei, jedoch freuen sich die Künstler über Spenden. (hemo)