Drei Jugendliche sollen Gleichaltrigen in Königsbrunn überfallen haben

Zunächst geht es um eine Zigarette, dann um Geld und am Ende um eine schwere Straftat.

Zuerst fragten sie nur nach einer Zigarette, dann setzte es Schläge und am Ende stahlen sie einem 15-Jährigen zehn Euro aus der Bauchtasche: Drei Jugendliche (13, 14 und 16) sollen am Freitagabend in Königsbrunn drei Gleichaltrige attackiert haben und das könnte Folgen haben. Denn nun ermittelt die Polizei wegen Raubes.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei trafen die mutmaßlichen Täter, ihr Opfer und seine zwei Begleiter am Freitag gegen 21.17 Uhr vor einem Discounter in der Guldenstraße aufeinander. Nach dem Überfall verständigte der 15-Jährige die Polizei. Aufgrund seiner Beschreibung machten die Beamten das Trio in der Nähe eines weiteren Supermarktes ausfindig. Die Verdächtigen wurden kurzzeitig festgenommen, jetzt führt die Kripo in Augsburg die weiteren Ermittlungen. (AZ/cf)