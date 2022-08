Drei Jugendliche wurden mit Marihuana erwischt

Als eine Polizeistreife eine Gruppe Jugendliche an einem Königsbrunner Spielplatz kontrollierte, bemerkten die Beamten einen seltsamen Geruch. Ihr Gefühl hat sie nicht getäuscht.

Eine Polizeistreife wurde am Mittwochabend gegen 20:20 Uhr an dem Spielplatz in der Königsbrunner Asternstraße auf eine Gruppe Jugendliche aufmerksam. Als die Gruppe die Beamten kommen sah, rannte ein Jugendlicher davon. Er ist den Beamten bereits bekannt. Bei der Kontrolle der restlichen drei Jugendlichen bemerkten die Beamten den Geruch von Marihuana. Anschließend stellten sie geringe Mengen des Rauschgifts sicher. Daher droht den Jugendlichen nun eine Anzeige wegen illegalen Drogenbesitzes. (AZ)