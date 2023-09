Drei Menschen verletzen sich bei Unfall bei Königsbrunn

Eine Motorradfahrerin wurde bei einem Unfall nahe Königsbrunn schwer verletzt. Ein Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen.

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Mering und Königsbrunn wurden am Sonntag gegen 14 Uhr drei Menschen verletzt. Eine 23-jährige Fahrerin eines Motorrades war laut Polizei in Richtung Königsbrunn unterwegs. Auf Höhe des Mandichosees versuchte sie, ein anderes vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen und übersah beim Ausscheren einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 46-jährigen Mann gesteuert wurde.

Das Motorrad prallte in die linke Seite des Autos. Die Fahrerin wurde dabei von ihrem Zweirad geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in die Uniklinik Augsburg gebracht. Der Autofahrer und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro. Die Staatsstraße musste von den Feuerwehren Königsbrunn und Mering für eine Stunde gesperrt werden. (AZ)