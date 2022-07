Dreijähriger bekommt himmlische Antwort auf eine Luftballon-Botschaft

Eine rührende Geschichte hat viele Menschen in Schwaben beschäftigt: Ein kleiner Junge schickt eine Luftballon-Botschaft in den Himmel und bekommt einen Brief zurück.

Die Geschichte des kleinen Liam und seiner Mutter Simone aus Königsbrunn hat viele Menschen in der Region bewegt. Weil die beiden Großväter und eine Oma bereits gestorben sind, schickt die Familie zu Liams Geburtstag einen Luftballon mit einer kleinen Botschaft in den Himmel. Doch in diesem Jahr kam etwas zurück.

Mutter aus Königsbrunn sucht nach dem Absender des Briefs an ihren Sohn

Der dreijährige Bub schrieb mit seiner Mutter einen kleinen Brief, in dem steht, dass er seine Großeltern vermisst, dass er hofft, dass es ihnen gut geht und er sie grüßt. Auch die irdische Adresse hatte die Familie aufgeschrieben. Fünf Tage später lag dann plötzlich ein Brief im Briefkasten, ohne Absender, aber mit einem liebevoll gemalten Engel auf dem Umschlag, der Luftballon-Karte von Liam und einer Botschaft für Liam. Die drei Großeltern gratulieren Liam zum Geburtstag und sagen, wie sehr er ihnen fehlt: "Aber bitte vergiss nie: Wir sind immer bei dir und passen von hier oben auf dich auf."

Die Mutter hatte den Brief zuerst gelesen und war völlig perplex über die nette Aktion. Und auch Liam freute sich, als sie ihm die Antwort vorlas. "Menschen, die so etwas machen, sind wirklich Engel auf Erden", sagt die Mutter. Sie hätte sich gerne für die Freundlichkeit bei den unbekannten Sendern bedankt. Doch von der himmlischen Nachricht war nur bekannt, dass sie in Zusmarshausen abgeschickt worden war. Deshalb startete die Mutter eine Suchaktion auf Facebook, auch im Radio wurde über die Aktion berichtet.

Rührende Luftballon-Botschaft: Sender meldet sich

Dort hat sich mittlerweile jemand gemeldet, der den Brief geschickt haben will. Der Sender will nun ein Treffen mit Liams Mutter arrangieren. Der Kleine soll aber nicht dabei sein: Schließlich kommt für ihn der Brief von seinen Opas und seiner Oma. (adi)