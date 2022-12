Königsbrunn

07:10 Uhr

Dreikönigskonzert: Schweben zwischen Klassik und Volksmusik

Plus Das Dreikönigskonzert gehört zu den Traditionsevents zum Jahresstart in Königsbrunn. In diesem Jahr wird mit einem Orchester aus München wieder am Originaltag gespielt.

Von Adrian Bauer Artikel anhören Shape

Die Dreikönigskonzerte gehören seit Jahren zu den Publikumsmagneten in Königsbrunn und haben ihren festen Platz als kultureller Start ins neue Jahr. Die Corona-Jahre haben diese Tradition unterbrochen, im vergangenen Jahr spielte das Lech-Wertach-Orchester sein Konzert ein halbes Jahr nach dem geplanten Termin. Nun gehen talentierte Musikerinnen und Musiker wieder am Originaltermin, dem 6. Januar, in der Willi-Oppenländer-Halle ans Werk. Das Odeon-Jugendsinfonie-Orchester nimmt die Besucher mit auf eine musikalische Reise nach Süd-, Mittel- und Nordamerika. Dirigent Julio Doggenweiler Fernández erklärt, warum diese Musik auch für seine talentierten Musiker eine besondere Herausforderung darstellt und warum sie sich besonders auf das Konzert freuen.

