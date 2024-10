Drogenfahrt: Polizei erwischt 21-Jährigen am Steuer

Ein junger Mann ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.50 Uhr unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt worden. Die Polizei machte eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Gartenstraße in Königsbrunn, dabei zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen, berichtet die Polizei. Aufgrund dessen wurde ein Drogenvortest durchgeführt, dieser war positiv auf diverse Betäubungsmittel. Deshalb sollte der Mann zur Blutentnahme in das Krankenhaus Bobingen verbracht werden, dabei händigte der Beschuldigte noch vor Ort den Beamten seine weiteren mitgeführten Betäubungsmittel aus. Nach Abschluss der Blutentnahme und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurde der Beschuldigte entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses sowie des Besitzes von Betäubungsmitteln. (AZ)

