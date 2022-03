Drohungen und ein Anruf: Das sind die Hintergründe des SEK-Einsatzes

Plus Ein 71-Jähriger bedroht in Königsbrunn Polizisten. Weil mit ihm nicht zu reden ist, greift das Spezialeinsatzkommando ein. Der Mann hat die Polizei selbst gerufen.

Die Augsburger Straße wird mitten im Feierabendverkehr gesperrt, Anwohner dürfen nicht zu ihrem Haus fahren: Die Polizei hat viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um den Einsatz um einen 71-jährigen Königsbrunner zu einem guten Ende zu bringen. Letztlich überwältigte ein Spezialeinsatzkommando den Mann, der offenbar seine Medikamente, die ihm wegen einer psychischen Erkrankung verschrieben worden waren, nicht mehr regelmäßig genommen hatte. Für die Polizei war es das gute Ende eines Einsatzes mit vielen Unwägbarkeiten. Denn mit dem Rentner war kaum zu reden. Dabei hatte er die Polizei selbst dazu gebracht, zu seiner Wohnung zu kommen.