Königsbrunn

vor 18 Min.

E-Scooter gestohlen

Ein schwarzer E-Scooter wurde am Montag in Königsbrunn gestohlen.

Artikel anhören Shape

Unbekannte Täter haben am Montag einen schwarzen E-Scooter in Königsbrunn gestohlen. Er hatte abgesperrt in einem Hof gestanden.

Am Montag wurde in der Zeit zwischen 10 und 19 Uhr vom Hof eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße in Königsbrunn ein mit einem Schloss versperrter E-Scooter gestohlen. Das schwarze Fahrzeug der Marke Xiomi hat einen Wert von 380 Euro entwendet. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/9606-0 zu melden. (AZ)

Themen folgen