E-Scooter ohne Versicherung

Ohne gültiges Versicherungskennzeichen wurde ein 15-jähriger Jugendlicher am Mittwoch als Fahrer eines E-Scooters angetroffen. Der Jugendliche wurde gegen 15 Uhr von einer Streife der Polizei in der Frühlingsstraße kontrolliert. An seinem E-Scooter war lediglich das seit fünf Tagen abgelaufene Versicherungskennzeichen angebracht. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzes. (AZ)

