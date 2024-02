EHC startet ins Viertelfinale

Jetzt wird es ernst: Für den EHC Königsbrunn stehen am Wochenende die ersten beiden Playoff-Spiele an.

Nach einer Woche Spielpause geht es für den EHC Königsbrunn in die heiße Phase der Saison, das Viertelfinale der Playoffs steht an. Am Freitag kommt es ab 20 Uhr in Königsbrunn zum ersten Aufeinandertreffen mit den "Sharks" des ESC Kempten, sonntags folgt dann auswärts Spiel zwei ab 17.30 Uhr.

Insgesamt sind sieben Spiele gegen die Sharks möglich, in maximal sieben Begegnungen wird entschieden, wer ins Halbfinale der Bayernliga einziehen wird. Nur wer sich zuerst vier Siege sichert, kommt weiter und kann von der Meisterschaft träumen. Königsbrunn hat als amtierender Meister mit Kempten eine schwierige Aufgabe vor sich. Nach der Vorrunde stand der EHC auf dem vierten und Kempten mit nur einem Punkt Abstand auf dem fünften Tabellenplatz.

Die Sharks sind nach Erding die defensivstärkste Mannschaft der Bayernliga, im Schnitt kassiert der ESC nur 2,5 Gegentreffer pro Spiel. Vor der Saison hat sich Kempten gut verstärkt und einige gute Einkäufe getätigt. So erzielte der 26-jährige tschechische Stürmer Filip Kokoska nach 29 Spielen bereits sagenhafte 55 Scorerpunkte. Ein weiterer Neuzugang ist Jakub Bitomsky, er steht mit insgesamt 49 Punkten aus 30 Partien auf Rang zwei der internen Scorerliste. Der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass schnürte 2021/2022 seine Schlittschuhe für den EHC Königsbrunn, bevor er in die Oberliga wechselte. Mit Ondrej Zelenka, Maximilian Schäffler und Nico Oppenberger stehen drei weitere Knipser in den Reihen der Sharks, zusammen erzielten sie über 100 Scorerpunkte.

EHC Königsbrunn erwartet Duell auf Augenhöhe

Kempten ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive breit aufgestellt, zudem holte der Verein für seinen verjüngten Kader noch den 40-jährigen Sven Curmann als Headcoach mit ins Boot. In Königsbrunn wollen die Sharks gleich mal mit einem Sieg ein Ausrufezeichen setzen, die Statistik bestätigt diese Ambitionen. Nach Erding ist der ESC die auswärtsstärkste Mannschaft der Bayernliga. Kempten geht sehr zuversichtlich in das Viertelfinale gegen Königsbrunn, wie der sportliche Leiter Ervin Masek jr. erst vor ein paar Tagen kundtat. Für die Zuschauer dürfte es ein spannendes Duell auf Augenhöhe werden, bei dem Kleinigkeiten entscheiden werden.

Der EHC Königsbrunn kann bis auf Florian Döring ohne weitere Ausfälle in die Begegnung gehen. Ob Neuzugang Lukas Fettinger am Freitag gleich sein erstes Spiel für die Brunnenstädter absolvieren wird, war noch unklar. EHC-Coach Bobby Linke sieht seine Mannschaft aber gut gerüstet: „Wir haben nun den Heimvorteil auf unserer Seite, bei insgesamt sieben Partien sollte das aber keine so große Rolle spielen. Wichtig ist, dass wir ab Spiel eins schon gut vorbereitet sind, wenn es um Taktik und Aufstellung geht. Wir wissen, was auf uns zukommt und haben auch einen Plan, wie wir die Begegnung mit unseren Mitteln gestalten wollen.“

Königsbrunns Vorstand Tim Bertele ist zufrieden mit dem bisherigen Abschneiden der Mannschaft, damit wurde das Saisonziel erreicht. Er glaubt an ein Weiterkommen gegen Kempten: „Ich freue mich, dass es endlich wieder mit Playoff-Eishockey losgeht. Es wird uns zugutekommen, dass wir bis auf Florian Döring mit vollständigem Kader in die Runde starten, dazu haben unsere Leistungsträger in den letzten Spielen ihre Form gefunden. Ich bin mir sicher, dass wir in den kommenden Wochen hochklassiges und spannendes Eishockey sehen werden.“

Aufgrund des erwartet hohen Besucherandrangs bittet der EHC am Freitag um frühzeitiges Erscheinen. Tickets können an der Abendkasse, online unter https://www.eventim-light.com/de/a/630b4c8e01bcd227acab02c3/ oder in der Geschäftsstelle (Nibelungenstraße 8, 86343 Königsbrunn) erworben werden. Diese ist von Montag bis Freitag 10–12 Uhr und Dienstag bis Donnerstag 15–18 Uhr geöffnet. Die Dauerkarten haben im Viertelfinale weiterhin Gültigkeit.