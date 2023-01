Ein Bad im Ilsesee: Der Kick bei 7,7 Grad Wassertemperatur

Zum zweiten Mal organisierte Sunyela Roider das Königsbrunner Eisschwimmen. Zusammen mit einem Häuflein Hartgesottener stieg sie in den kalten Ilsesee.

Mit einem Bad an Silvester wird der Schmutz des alten Jahres abgewaschen und macht die Menschen bereit für das Neue, das sie erwartet. Das ist der Hintergrund des Schwimmens am letzten Tag des Jahres. Doch vor Ort ist weniger die Reinigung, sondern vielmehr die Temperatur Thema.

Viele aus der Gruppe am Königsbrunner Ilsesee sind zum ersten Mal dabei und schauen beim Blick auf die Wassertemperatur etwas skeptisch: 7,7 Grad zeigt das Thermometer. Doch Organisatorin Sunyela Roider beruhigt: "Langsam reingehen, Schnappatmung vermeiden. Dann kommt der Kick."

Frühlingshafte Temperaturen beim Eisschwimmen in Königsbrunn

Alle stellen sich in einer Reihe am Ufer auf und zählen einen Countdown herunter. Gemeinschaft macht stark und so trauen sich wirklich alle in die kalten Fluten. Einige stehen im Wasser und bewegen sich lieber nicht. Andere schwimmen umher, als wäre es ein ganz normaler Badetag. Zumindest die Außentemperatur stellt die Schwimmer vor keine Herausforderung. Mit 15 Grad ist es fast frühlingshaft warm.

Nach ein paar Minuten ist es geschafft und die Schwimmerinnen und Schwimmer kommen mit einer rosigen Hautfarbe aus dem Wasser. Die Königsbrunner Stadträtin Claudia Deeney ist auch dabei. "Ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich reingehe. Aber Sunyela hat mich an der Hand genommen und schon war ich drin. Jetzt, nachdem ich wieder an Land bin, fühle ich mich richtig leicht und beschwingt." Vorbereitet habe sie sich nicht, sagt Deeney. Sie wollte es einfach mal probieren. "Ich werde es wieder machen", sagt sie tapfer. Das gilt auch für den Rest der Gruppe. Alle sind ein bisschen stolz, sich getraut zu haben. Und den Schmutz des alten Jahres sind sie auch los geworden.

