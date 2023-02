Königsbrunn

Ein erster Blick in das neue Bürgerservicezentrum in Königsbrunn

14,2 Millionen Euro soll der Neubau in der Marktstraße in Königsbrunn am Ende kosten. Am Bau waren ausschließlich regionale Firmen beteiligt.

Plus Das neue Bürgerservicezentrum in Königsbrunn soll in einem Monat eingeweiht werden. Wir durften einen ersten Blick in den 14-Millionen-Euro-Bau werfen.

Von Adrian Bauer

Genau einen Monat haben die Bauarbeiter noch Zeit, das neue Gebäude in der Marktstraße 3 in Königsbrunn fertigzustellen. Am 3. März wird der 14-Millionen-Bau eröffnet, der nicht nur Anlaufstelle für Behördengänge werden soll, sondern auch Heimat und Ort für Freizeit. Unsere Redaktion durfte vorab schon einmal die letzten Baufortschritte in Augenschein nehmen.

