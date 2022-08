Ein Hauch der 1950er-Jahre: Wir verlosen Karten für den Boogie Woogie World Cup

Bald findet in Königsbrunn das bisher größte Boogie-Woogie-Turnier in der Region Augsburg und München statt. Nun gibt es die Chance, Karten zu gewinnen.

Ein Hauch der 1950er-Jahre ist am 10. September in der Landkreissporthalle am Gymnasium Königsbrunn zu spüren. Dann lädt der Tanzsportclub Dancepoint zum ersten Mal zum World Cup im Boogie Woogie ein.

Der Swing-Tanz versprüht mit seinen schnellen, federnden Schritten mit vielen Drehungen und einigen akrobatischen Elementen echte Lebensfreude. Bei jedem Turnier gibt es allerdings auch langsame Runden, die sich durch fließende und elegante Bewegungen auszeichnen. In beiden Kategorien werden sich beim World Cup an die 50 Paare aus etwa zehn Ländern messen. In den Pausen erwarten die Besucher mehrere Showeinlagen und Musik zum Mittanzen.

Fünfmal je zwei Karten zu gewinnen

Für das bisher größte Boogie-Woogie-Turnier in der Region Augsburg und München verlosen wir fünfmal je zwei Tickets. Interessierte können bis Mittwoch, 31. August, 12 Uhr, bei der Verlosung mitspielen. Schicken Sie einfach das Stichwort "Boogie Woogie" mit Ihren Absenderangaben samt Telefonnummer an die folgende E-Mail-Adresse: gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de.

Die Gewinner der Verlosung werden von uns benachrichtigt und in unserer Zeitung informiert, die Karten sind dann an der Abendkasse hinterlegt. Bei der Abholung ist der Personalausweis zu zeigen. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter 0821/777-2355.

Außerdem läuft der Ticketverkauf für den World Cup auch weiterhin unter tickets.tsc-dancepoint.de/world-cup-boogie. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.