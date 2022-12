Ein Jahr Linie 3 in Königsbrunn – so läuft es mit der Straßenbahn

Plus Seit genau einem Jahr rollen die Straßenbahnen der Linie 3 durch Königsbrunn. Für die Stadt ist es ein verkehrstechnischer Meilenstein – mit Schönheitsfehlern.

Heute vor genau einem Jahr rollte um 5.10 Uhr die erste Straßenbahn der Linie 3 von Königsbrunn zum Augsburger Hauptbahnhof. Das Fahrzeug war voll mit Königsbrunnerinnen und Königsbrunnern, die teils lange auf den Schienenanschluss gewartet hatten und sich die Jungfernfahrt nicht entgehen lassen wollten. Auch im Alltag wird das neue Verkehrsmittel gut angenommen. Doch für einige Menschen in Königsbrunn hat die Erfolgsgeschichte auch Schattenseiten. Doch hier zeichnen sich zumindest Hoffnungsschimmer ab.