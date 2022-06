Königsbrunn

vor 16 Min.

Ein Landwirt aus Königsbrunn baut seine eigene Bier-Marke auf

Landwirt Joachim Seckler in seiner derzeitigen Brauerei-Manufaktur mit Sudhaus, Gärkeller und Abfüllungsbereich.

Plus In seiner Biermanufaktur "köbi" setzt Landwirt Joachim Seckler auf Nachhaltigkeit und auf drei Punkte im Produktnamen. Seine Pläne gehen aber noch viel weiter.

Von Andrea Collisi

Bei einem Spaziergang mit Joachim Seckler über sein Hof-Areal an der Landsberger Straße in Königsbrunn spürt man schnell: Er ist ein Mann, der Traditionen schätzt, aber auch notwendige Veränderungen seiner Zeit aufnimmt, einer, der Visionen hat und gerne experimentiert. Dass er ein Mann der Tat ist, beweist er mit seiner Biermanufaktur "köbi" (Königsbrunner Bier), die sich in den kommenden Jahren zur Brauerei mit Eventgastronomie entwickeln soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .