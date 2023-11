Ein letztes Mal heißt es "Film ab" im Grünen Kino in Königsbrunn

Acht Jahre lang zeigte das "Grüne Kino" in Könisgbrunn jeden Monat einen besonderen Film. Nun neigt sich das Projekt dem Ende zu.

Auf der Internetseite des Kinos in Königsbrunn gibt es die Kategorie „Specials“ mit Angeboten, die, wie es der Name sagt, besonders sind. Projekte, die man nicht in jedem Kino findet. Eines davon ist seit acht Jahren das „Grüne Kino“, das nun zu einem Ende kommt. „Grün“ steht nicht nur im Namen, weil der Ortsverband der Grünen diese Aktion ins Leben gerufen hat, sondern auch, weil die gezeigten Filme hauptsächlich Naturfilme sind. „Es geht darum, Themen zu zeigen, die sonst nicht sichtbar sind“, erklärt Alwin Jung, Vorsitzender des Ortsverbandes. Dazu zählen nicht nur Klima- und Umweltschutz.

Auch soziale Aspekte werden beleuchtet. Dokumentationen, die diese Themen aufgreifen, werden beim „Grünen Kino“ ausgestrahlt. Gabriele Bauer, Mitglied des Ortsverbandes der Grünen, sucht aus, was läuft. Meistens funktioniert das so, dass sie im Fernsehen einen passenden Film sieht oder übers Internet davon hört. Dann wird die Reichweite des „Grünen Kinos“ genutzt, um ihn auf großer Leinwand im Cineplex zu zeigen. „Die Idee dahinter ist, das Bewusstsein der Menschen für solche Themen zu schärfen“, sagt Bauer.

Das Programm des Grünen Kinos in Königsbrunn ist vielseitig

Außerdem gehe es um den Austausch nach der Vorstellung. Sie nennt es Filmgespräch. Die Besucher des „Grünen Kinos“ erhalten dabei die Chance, über das gerade Gesehene zu reden. „Es gab Tage, da sind wir bei dem Gespräch danach einfach stumm herumgestanden, weil der Film so schockierend war“, erzählt Jung. Ein Beispiel dafür sei das Werk „Für Sama“ gewesen. Bei dem für einen Oscar nominierten Film geht es um ein Ehepaar, das mitten im syrischen Bürgerkrieg versucht, ein Krankenhaus am Laufen zu halten. Der Film ist in Form eines Briefes an die gemeinsame Tochter Sama gestaltet. „Das war einfach ungeschönt und gruselig. Es hat betroffen gemacht“, beschreibt Bauer die Wirkung dieses Werkes.

Jung ergänzt, es gäbe aber auch Filme über polarisierende Themen, die bei den Filmgesprächen zu angeregten Diskussionen führen und welche, die wahnsinnige Faszination auslösen. „Was mir in Erinnerung geblieben ist, war zum Beispiel die 'Die Magie der Moore'“, erzählt Jung. Auch „Tagebuch einer Biene“, in dem eine Biene von ihrer Geburt bis zu ihrem letzten Atemzug von einer Kamera begleitet wird, sei spektakulär gewesen.

Durch Corona sanken in Königsbrunn die Besucherzahlen

Früher hat Bauer sich auch noch um das Catering bei den Vorstellungen gekümmert. Stets brachte sie etwas mit, das zum gezeigten Film passte. So gab es zum Beispiel Stollen - nicht wegen Weihnachten, sondern wegen der Atomkraftstollen in der Dokumentation „Yellow Cakes“. Damit hat Bauer allerdings seit Corona aufgehört. „Einfach, weil mir die Ideen ausgegangen sind und es zu zeitaufwendig war, jeden Monat für die Vorführungen etwas zu machen“, erklärt sie. Nun soll das Grüne Kino zu einem Ende kommen. Wegen der Pandemie mussten sie schon mal eine längere Pause einlegen. „Danach sind die Leute nicht mehr zurückgekommen“, bedauert Jung. Früher waren laut ihm durchschnittlich 30 bis 40 Zuschauer da. Mittlerweile seien es meist ungefähr zehn. Auch das Filmangebot in dem Bereich sei gerade knapp, meint Bauer. „Wir haben Nachahmer in Untermeitingen. Auch ein 'Grünes Kino'. Die haben die gleichen Probleme wie wir“, erzählt Bauer.

So wird am Montag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr, der vorläufig letzte Film im „Grünen Kino“ gezeigt. In „Die Eiche“ geht es um die Vielfalt des Lebens in einem alten Baum. Tickets für die Vorstellung sind an der Kinokasse des Cineplex zu kaufen. Doch das Projekt soll nicht für immer sterben. Der Plan ist, das „Grüne Kino“ je nach Filmangebot spontan immer mal wieder laufen zu lassen, allerdings nicht mehr als Filmreihe jeden Monat.