Ein Ort zum Ausspannen: Die Königsbrunner Hütte im Wandel der Zeit

Plus Der Verein für Freizeit und Natur wurde vor 75 Jahren gegründet. Derzeit wird seine Geschichte im Rathaus ausgestellt. Sie ist eng mit der Vereinshütte verbunden.

Freizeit und Erholung wird gemeinhin oft mit teuren Urlauben im Ausland assoziiert. Dass es auch anders geht, zeigt die langjährige Geschichte des Vereins für Freizeit und Natur (VFN) in Königsbrunn. Dieses Jahr wird er 75 Jahre alt. Im Zentrum der Vereinsgeschichte steht eine kleine Holzhütte.

Die Königsbrunner Hütte wirkt klein und unscheinbar auf den ersten Bildern der Ausstellung, die momentan im Foyer des Königsbrunner Rathauses zu sehen ist. 300 Mark kostete die damals vier mal sechs Meter große Hütte den damaligen Naturfreundeverein Königsbrunn, als er sie 1953 dem damaligen Liederkranz in Augsburg abkaufte – nur ein paar Jahre nach seiner Gründung 1948. Schnell folgten Erweiterungen.