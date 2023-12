Verein fühlt sich benachteiligt und pflanzt in Königsbrunn ein Protestbäumchen

Vor dem Rathaus in Königsbrunn wurden 21 Patenschaftsbäumchen aufgestellt. Weil sich ein Verein benachrichtigt fühlte, kam ein weiterer dazu - aus Protest.

Eine Allee aus Weihnachtsbäumchen, sogenannte Patenschafts-Christbäume, steht in der Vorweihnachtszeit jährlich vor dem Rathaus in Königsbrunn. Die Stadtverwaltung hat wieder wie in all den Jahren seit dem Umzug des Niklausmarkts auf den Platz vor der Eishalle der Anfragen bei Kindertagesstätten, den Königsbrunner Schulen sowie sozialen Institutionen und Altenheimen, ob sie ein von der Stadt gestelltes Bäumchen weihnachtlich dekorieren wollen. Mit der Aktion soll Passanten wie auch den großen und kleinen Bastlerinnern und Bastlern eine vorweihnachtliche Freude gemacht werden. Die Bäumchen standen seit Ende November mit einem Namensschild versehen vor dem Rathaus. Am Montag wurden sie vom Betriebshof abgebaut.

Nicht kontaktiert worden sei jedoch in diesem Rahmen die Kindertagespflege Königsbrunn, wie eine betroffene Tagesmutter, Brigitte Mörchen, der Redaktion mitteilte. Enttäuscht über diese "mangelnde Anerkennung" habe sie sich mit Rückhalt des Vereins Tagesmütter Augsburg Land, für den die Wertschätzung durch die einzelnen Gemeinden sehr wichtig sei, ganz unbürokratisch entschlossen, am dritten Adventssonntag einen kleinen Baum zu kaufen. Dieser wurde mit selbst gemalten Bildern der Tageskinder geschmückt und zwischen den anderen Weihnachtsbäumchen am Rathaus platziert.

Wer mitmachen will, könne sich bei der Stadtverwaltung melden

"Es gibt eine Liste der bisherigen Teilnehmer, die wir jedes Jahr für diese Aktion wieder anschreiben", lautet die Reaktion der Pressesprecherin der Stadt Königsbrunn, Anke Maresch. Nicht immer würden alle mitmachen, aber es werde niemals irgendeine Institution absichtlich nicht angeschrieben oder „vergessen“. "Aber selbstverständlich können sich auch weitere Institutionen bei der Stadtverwaltung unter maerkte@koenigsbrunn.de melden, die mitmachen möchten und bisher noch nicht angeschrieben wurden."

So hat das "Protestbäumchen" nur einen Tag lang vor dem Rathaus stehen können. Nach dem Abbau durch den Betriebshof können die Institutionen dort in der St.-Johannes-Straße wie jedes Jahr ihr Bäumchen abholen und in den eigenen Häusern nochmals aufstellen, sagt Maresch. Auch das Protestbäumchen sei von den Kollegen des Betriebshofs mit abgebaut worden und könne dort abgeholt werden.