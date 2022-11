Ein Roman über Leben und Liebe in Zeiten von Krieg und Verfolgung

Die Stadtbibliothek Königsbrunn erinnert mit einer Lesung an das Schicksal vieler geflüchteter Juden.

Am 9. November 1938 wurden in ganz Deutschland Synagogen angezündet und vielen jüdischen Deutschen wurde von ihren Mitbürgern Gewalt angetan. Am Jahrestag des Pogroms erinnerte die Stadtbibliothek mit einer Lesung an das Schicksal der Menschen, die in den 1930er- und 40er-Jahren aus Deutschland flüchteten.

Gelesen wurde aus dem kürzlich in einer Neuauflage erschienenen Roman "Ein Fenster am East River“ von Adrienne Thomas. Die Autorin wurde 1897 in Lothringen, das damals zum Deutschen Kaiserreich gehörte, geboren. Im Jahr 1930 erschien von ihr "Die Katrin wird Soldat“ über eine Krankenschwester im Ersten Weltkrieg. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller, übersetzt in 16 Sprachen. Da sie Jüdin war, verließ die Autorin schon drei Jahre später das Land und rettete sich nach einer abenteuerlichen Flucht durch mehrere Länder in die USA. Dort schrieb sie "Ein Fenster am East River“, das von einem Wiener Verlag 1945 gedruckt wurde und nur eine kleine Leserschaft fand.

Kulturpreisträger entdeckt den Roman wieder

Wiederentdeckt wurde das Werk von Dr. Armin Strohmeyr, dem Königsbrunner Kulturpreisträger von 2005. Er fand eine Erstausgabe des Romans in einem Antiquariat, digitalisierte sie und schrieb erklärende Anmerkungen zu Begriffen im Text, die uns heute nicht mehr geläufig sind. Er las mehrere Auszüge aus dem Buch, musikalisch stimmungsvoll umrahmt von dem renommierten Jazzgitarristen Philipp Stauber aus Aschau im Chiemgau.

Die Protagonistin des Romans heißt Anna Martinek. Sie wuchs wohlbehütet als Tochter einer angesehenen Familie tschechischer Zuckerbarone auf. Doch als die Wehrmacht in Tschechien, damals Böhmen und Mähren, einmarschiert, wird die Familie verfolgt. Anna kann sich in die USA retten, dank der Unterstützung eines jungen deutschen Musikers, der mit Politik nichts zu tun haben und das Land nicht verlassen will. Doch für die 28-Jährige riskiert er sein Leben bei der nächtlichen Flucht auf Skiern durch den verschneiten Böhmerwald. Ein Abschnitt, den Strohmeyr las, schildert diese gefährliche Flucht.

In einem weiteren Romanauszug der Lesung arbeitet Anna als Telefonistin in einer Werbeagentur in Manhattan. Sie wohnt im nordöstlichen Teil Manhattans, nahe dem East River, wo viele Deutsche leben und mit dem Verkauf von typisch deutschen Back- und Wurstwaren gut verdienen. Anna hat sich in einen jungen Arzt verliebt. Geschildert wird, wie sie sehnsüchtig auf seinen Anruf in ihrer Telefonzentrale wartet. Der junge Mann ruft tatsächlich an.

Fazit: "Gelungener als der Bestseller"

Obwohl der Roman teilweise erschütternde Ereignisse wiedergibt, ist der Ton anrührend und humorvoll. Das Publikum in der Stadtbücherei lauschte gebannt. Den weiteren Verlauf der Erzählung fasste Strohmeyr zusammen: Anna und der Arzt heiraten, in der Ehe entwickeln sich Konflikte. Unterdessen landen die amerikanischen Truppen in der Normandie und das ganze Land verfolgt das Kriegsgeschehen am Radio. Schließlich wird auch Annas Mann Soldat. Unverhofft taucht Annas deutscher Fluchthelfer in New York auf und Anna steht vor einer schweren Entscheidung.

"Ich halte diesen Roman sogar für gelungener als 'Die Katrin wird Soldat', den vorausgegangenen Bestseller der Autorin“, so das Fazit des Literaturwissenschaftlers Armin Strohmeyr abschließend.