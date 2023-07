Königsbrunn

10:46 Uhr

Ein "Schrebergarten" als Tor zum neuen Zentrum in Königsbrunn?

Plus Mit den Bauplänen für ein Haus am Kreisverkehr Süd sind die Stadträte nicht zufrieden. Der Bauausschuss befasst sich auch mit Projekten in Gewerbegebieten.

Von Hermann Schmid Artikel anhören Shape

Über die geplante Erweiterung eines Wohn- und Geschäftshauses am Kreisverkehr Süd können sich Eigentümer und Stadt noch immer nicht einigen. Seit Herbst 2021 beschäftigt das Thema die Bauverwaltung und den Bauausschuss des Stadtrats. Vor vier Monaten hatte das Gremium einen Entwurf zurückgewiesen, unter anderem, weil er die Umwandlung von zwei Geschäften im Erdgeschoss in Wohnraum vorsah. Am Dienstag lehnten sie den überarbeiteten Bauantrag erneut ab.

Der enthielt im Erdgeschoss zwar zwei neu gestaltete Gewerbeeinheiten, zudem aber eine Wohnung, für die der Entwurf hin zur Bürgermeister-Wohlfarth-Straße einen eingezäunten Garten vorsah. "Gegen die Wohnung haben wir keine Handhabe", erläuterte Werner Lohmann, Leiter des technischen Bauamts, die abgezäunte Fläche widerspreche aber der Sanierungssatzung für das Zentrum. Die sieht vor, die alte B17 zwischen den Kreisverkehren als Boulevard zu gestalten. "Das ist der südliche Eingang zum Zentrum“, betonte Alexander Leupolz ( CSU), "da wollen wir keinen Schrebergarten".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen