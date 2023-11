Ein stimmungsvolles Kirchenkonzert

In Königsbrunn ist Abwechslung geboten: Ballade trifft in der Pfarrkirche Maria unterm Kreuz auf Popmusik.

Das Blasorchester Königsbrunn hatte wieder zu einem Kirchenkonzert in die Pfarrkirche Maria unterm Kreuz geladen. Die stilvolle moderne Kirche bot dem Konzert einen perfekten Rahmen. Der Altarbereich war mit stimmungsvoller Lichttechnik in hellen und dunklen Farben gestaltet, sodass Besucherinnen und Besucher bereits beim Betreten der Kirche in die andächtige Atmosphäre eintauchen konnten.

Das Orchester unter der Leitung von Wasyl Zakopets begann sein Konzert mit dem bekannten „Kanon in D“ des Barockkomponisten Johann Pachelbel. Pachelbels Kanon beeindruckt vor allem durch die Basslinie, auf welcher verschiedene Variationen der Oberstimmen aufbauen. Das Blasorchester brachte das Publikum ab der ersten Minute ins Träumen.

Mit "Serenata" geht es in Königsbrunn in die Nacht

Passend zum Einbruch der Dunkelheit ging es mit dem Stück „Serenata“, italienisch für „klarer Nachthimmel“ von Lorenzo Pusceddu weiter. Im Anschluss begeisterte Korbinian Feigl als Solist am Euphonium mit dem Werk „Variants on an English Hymn Tune“ von Philip Sparke. Die Hymne basiert auf der berühmten Melodie „Nicaea“ von John Bacchus Dykes und fasziniert durch eine expressive Ballade, gefolgt von einem lebhaften Vivace. erleben.

Für Gänsehaut sorgte das Konzertwerk „Mountain Wind“ von Martin Scharnagl. Die Komposition vereint schöne Melodien und schafft eine berührende und emotionale Atmosphäre. Mit verschiedenen klangvollen Variationen gelang es den Orchestermusikern dem Publikum den Bergwind nahezu spüren zu lassen.

Für immer jung? In der Kirche werden auf Popklassiker gespielt

Im Anschluss wurde es lebhaft. Mit dem am häufigsten gecoverten Titel der Popmusik, "Forever Young" von Alphaville, entführte das Blasorchester die Konzertbesucher in die 80er-Jahre.

Gefühlvoll endete das Konzert mit „Stand by Me“ von Ben E. King. Dirigent Zakopets erläuterte, dass das Stück ermutigen soll, in schwierigen Zeiten zusammenzustehen und Menschen, die Unterstützung brauchen, eine helfende Hand zu reichen. Für einen stimmungsvollen Abschluss im Rahmen der Zugabe sorgte das Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen“ von Markus Pytlik. Der Vorsitzende Walter Schuler animierte die Besucher zum Mitsingen, ein imposanter Gemeinschaftschor erklang. Das Publikum belohnte die gelungene Darbietung mit nicht mehr enden wollendem Applaus.

Das Blasorchester ist auf der Suche nach weiteren Mitspielerinnen und Mitspielern. Daher sind alle interessierten Musikanten herzlich zur Musikprobe eingeladen. Diese findet immer dienstags von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr in der Mittelschule Süd, Römerallee 1 statt. (AZ)