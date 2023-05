Ein Teil des Kronengartens lebt jetzt im Kindergarten weiter

Ende März ließ die Stadt Königsbrunn den Permakulturgarten am Europaplatz räumen. Kindergartenkinder haben jetzt gerettete Erdbeerpflanzen in ein Hochbeet eingesetzt.

Bei strahlendem Sonnenschein stehen die Kinder der Mäusegruppe des Königsbrunner Kindergartens St. Elisabeth um ein Hochbeet im Garten herum. Fleißig graben sie mit ihren kleine Händen, eingepackt in grüne Gartenhandschuhe, und mit Gartenschaufeln mehrere Löcher in die Erde. Sie wollen dort bereits blühende Pflanzen einsetzen.

Rund 50 Erdbeerpflanzen konnte Ursula Jung aus dem ehemaligen Kronengarten ausgraben. Foto: Ursula Jung

Es sind nicht irgendwelche Pflanzen, die künftig im Kindergarten wachsen. "Wir haben zwischen zwanzig und dreißig Erdbeerpflanzen von der dritten Bürgermeisterin Ursula Jung bekommen", sagt die Mäusegruppenleiterin Sandra Mayr. Jung hatte sie aus dem ehemaligen Kronengarten am Europaplatz gerettet, bevor dieser den Baggern zum Opfer fiel. Sie habe sich bemüht, das Projekt Kronengarten so auslaufen zu lassen, dass nichts weggeworfen und alles wiederverwendet wird, sagte Jung damals. Neben dem Kindergarten St. Elisabeth hatte auch der Johanneskindergarten Erdbeerpflanzen mitgenommen, die restlichen wurden beim Pflanzenflohmarkt der Grünen Anfang Mai angeboten.

Ende des Projekts am Europaplatz löste Rathaus-Eklat aus

Der Kronengarten war Teil des Permakulturprojekts "Königsbrunn – Mein Garten", das aus mehreren Stadtgärten in Königsbrunn bestand. Sunyela Roider hatte es 2017 ins Leben gerufen und bis zu ihrem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen zusammen mit Ehrenamtlichen betreut. Im März ließ die Stadt Königsbrunn den Kronengarten am Europaplatz räumen, um dort Parkflächen zu schaffen. Bürgermeister Franz Feigl berief sich damals auch auf den Umstand, dass kein Nachfolger für die Verantwortliche Sunyela Roider gefunden wurde. Aktivisten aus dem Klimacamp Augsburg stieß die Räumungsaktion, die einen Tag früher als angekündigt durchgezogen wurde, sauer auf. Sie verschafften sich kurzerhand Zugang zum Rathaus und kippten dem Bürgermeister einen großen Haufen feuchter Erde auf seinen Schreibtisch. Die Polizei beendete die Aktion, Feigl zeigte die Klimacamper an.

Kindergartenkinder kümmern sich um Pflege der Pflanzen

Als alle Erdbeerpflanzen fest im Kindergarten-Hochbeet sitzen, schnappen sich die Mädchen und Buben Gießkannen und wässern die jungen Pflanzen. "Sie kümmern sich jetzt natürlich selbst um die Pflege", sagt Mäusegruppenleiterin Sandra Mayr. Sie hofft, dass die Kinder die Früchte bald ernten können. "Aus jeder Blüte entsteht eine Erdbeere - wenn ihr sie nicht zerdrückt", erklärt sie den Kindern. "Können wir die Erdbeeren dann auch essen?", fragt ein Mädchen. "Natürlich", antwortet Mayr und lächelt.

Aus dem ehemaligen Kronengarten am Europaplatz in Königsbrunn ist jetzt ein Parkplatz geworden. Foto: Jana Korczikowski

